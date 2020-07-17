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夏天辣起來！爆乳必備AIR SPACE比基尼 造山等級超犯規

聯合報 / 消費中心／即時報導
IG網美-劉芳岑(IG_fang_cen0130)試穿AIR SPACE比基尼。（圖／AIR SPACE提供）
IG網美-劉芳岑(IG_fang_cen0130)試穿AIR SPACE比基尼。（圖／AIR SPACE提供）

炎炎夏日來襲，又到了大秀比基尼的好時機！台灣知名流行女裝品牌AIR SPACE繼去年首戰泳裝市場狂銷萬件比基尼，今年再推超火辣、噴鼻血的搶眼款式，並且在北中南開設實體店面，更在信義威秀與台北南西誠品打造異國風快閃店。udnSTYLE也特別為粉絲謀福利，要送給大家堪稱「喬奶神器」的比基尼，要怎麼獲得請看到文章最後喔~

AIR SPACE於台北信義威秀及南西誠品一樓廣場打造的「比基尼快閃店」，7月1日正式登場，看準了民眾因疫情而渴望出國的心情，特別設計七彩絢麗的異國風主題，隨處可見繽紛的花磚牆及編織圖騰的復古地毯，整間店內充滿濃厚的異國氣息，走進店家的民眾彷彿置身在迷幻的北非後花園。

快閃店內不僅有網美佈置打卡區，試衣間內還提供符合造景的渡假鞋款及罩衫等夏日配件，供民眾搭配使用。活動期間快閃店也提供獨家優惠，7/31前消費滿額NT$2,980，即可獲得品牌獨家設計款限量「炫光化妝包」。

AIR SPACE的比基尼號稱「整形級喬奶神器」，採用獨家專利設計的「C型爆乳撥撥胸墊」，能搞定女性們最在意的副乳。今年更針對「上胸不滿足」的女孩推出「第二代」喬奶神器，將罩杯內的側緣加厚，加強集中效果，被網友喻為「空杯救星」！除此之外，今年推出的款式及花色，足足為去年的2倍，同時也為了造福棉花糖女孩特別打造3XL碼(G CUP)，就是要讓喜愛展現自信美的女生制霸海灘，成為全場注目的焦點！

🌞活動方式：

1. 加入udnSTYLE粉絲團，點讚及公開分享此貼文

2. 回答「這個夏天你想揪誰去海邊？」

🌞活動時間：即日起至7/21 23:59止

🌞得獎獎項：AIR SPACE喬奶神器比基尼一套(款式顏色隨機寄送，恕不挑款，共5名)

🌞得獎公布：7/22(三) 於本貼文中公布。

🌞注意事項：得獎名單將於粉絲團活動貼文上公布，得獎者請將領取的完整資料（臉書帳號、真實姓名、手機號碼、寄送地址含郵遞區號）私訊小編，小編會提供尺寸表提供填寫。填寫完畢，將由AIR SPACE安排寄送，參與此活動者，表示同意主辦單位將蒐集您的個人資料，並作為本次活動之活動聯繫、活動公告、後續處理、聯絡及紀錄等行銷目的使用。

🌞主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

🌞若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

南西誠品1樓快閃店。（圖／AIR SPACE提供）
南西誠品1樓快閃店。（圖／AIR SPACE提供）
信義威秀的試衣間還有滿滿波西米亞風格布置，讓女孩們邊試穿邊拍照過癮。（圖／AIR SPACE提供）
信義威秀的試衣間還有滿滿波西米亞風格布置，讓女孩們邊試穿邊拍照過癮。（圖／AIR SPACE提供）
AIR SPACE推出「第二代」喬奶神器比去年更多花色與款式可以選擇。（圖／AIR SPACE提供）
AIR SPACE推出「第二代」喬奶神器比去年更多花色與款式可以選擇。（圖／AIR SPACE提供）
快閃店有各款式顏色比基尼供挑選試穿。（圖／AIR SPACE提供）
快閃店有各款式顏色比基尼供挑選試穿。（圖／AIR SPACE提供）
(左)直播女神-元元 吳婕安(IG_1105ya)、國民女友-林莎(IG_superlisa821)試穿AIR SPACE比基尼。（圖／AIR SPACE提供）
(左)直播女神-元元 吳婕安(IG_1105ya)、國民女友-林莎(IG_superlisa821)試穿AIR SPACE比基尼。（圖／AIR SPACE提供）

比基尼 快閃

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