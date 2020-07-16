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跟著超模去旅行 貝拉哈蒂德穿MK快閃紐奧良

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MARYLING以服裝陳述伊斯坦堡的市集之美。圖／MARYLING提供
MARYLING以服裝陳述伊斯坦堡的市集之美。圖／MARYLING提供

疫情當前，當我們無法搭乘飛機隨時去到任何一個遠方，就跟著貝拉哈蒂德（Bella Hadid）去到自由迷人的紐奧良吧，或是依隨MARYLING的洋裝，去到土耳其的大巴扎市集。

既是多元文化薈萃的美食之城，更是爵士迷朝聖之地，紐奧良被人們稱為逍遙自在的「The Big Easy」，更是設計師Michael Kors最喜歡造訪的城市之一，去年12月，Michael Kors列下了這座城市的必訪景點，邀請品牌大使貝拉哈蒂德展開一場24小時的輕旅行，造訪這座處處充滿驚喜的城市。就像巴布狄倫（Bob Dylan）即曾提到，「這世界上有很多我喜愛的地方，但是我更愛紐奧良。」

因此，影片包括「世界咖啡館」Café Du Monde灑滿白糖粉的法式點心；在歷史悠久的Preservation Hall欣賞爵士樂；法國區的波本街（Bourbon Street）則有全美氣氛最熱鬧的夜生活，貝拉哈蒂德穿上舒適迷人的副線MICHAEL Michael Kors系列服裝，展開城市輕旅行。而義大利品牌MARYLING則是藉由服裝帶人走進土耳其伊斯坦堡的大巴扎市集（Grand Bazaar），這個源於十五世紀的市集，以其手繪陶瓷、燈飾、地毯和拜占庭風格的珠寶而著名，傳統的磨石子磚、琉璃燈和絢麗多彩的建築，都成了MARYLING洋裝的印花表現。

█BELLA In The Big City影片連結：

https://www.youtube.com/embed/x84GBx6aWEw

MARYLING和MICHAEL KORS分別以服裝帶人旅行伊斯坦堡、紐奧良。圖／MARYLING、MICHAEL KORS提供
MARYLING和MICHAEL KORS分別以服裝帶人旅行伊斯坦堡、紐奧良。圖／MARYLING、MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL Michael Kors系列服裝及配件遊歷紐奧良。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身穿MICHAEL Michael Kors系列服裝及配件遊歷紐奧良。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德造訪爵士樂之城紐奧良。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德造訪爵士樂之城紐奧良。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
影片包括「世界咖啡館」Café Du Monde以及灑滿白糖粉的法式點心。圖／MICHAEL KORS提供
影片包括「世界咖啡館」Café Du Monde以及灑滿白糖粉的法式點心。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德拍攝MICHAEL KORS的快閃紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德拍攝MICHAEL KORS的快閃紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德的24小時紐奧良之旅。圖／MICHAEL KORS提供

土耳其 品牌 咖啡館

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