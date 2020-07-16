跟著超模去旅行 貝拉哈蒂德穿MK快閃紐奧良

疫情當前，當我們無法搭乘飛機隨時去到任何一個遠方，就跟著貝拉哈蒂德（Bella Hadid）去到自由迷人的紐奧良吧，或是依隨MARYLING的洋裝，去到土耳其的大巴扎市集。

既是多元文化薈萃的美食之城，更是爵士迷朝聖之地，紐奧良被人們稱為逍遙自在的「The Big Easy」，更是設計師Michael Kors最喜歡造訪的城市之一，去年12月，Michael Kors列下了這座城市的必訪景點，邀請品牌大使貝拉哈蒂德展開一場24小時的輕旅行，造訪這座處處充滿驚喜的城市。就像巴布狄倫（Bob Dylan）即曾提到，「這世界上有很多我喜愛的地方，但是我更愛紐奧良。」

因此，影片包括「世界咖啡館」Café Du Monde灑滿白糖粉的法式點心；在歷史悠久的Preservation Hall欣賞爵士樂；法國區的波本街（Bourbon Street）則有全美氣氛最熱鬧的夜生活，貝拉哈蒂德穿上舒適迷人的副線MICHAEL Michael Kors系列服裝，展開城市輕旅行。而義大利品牌MARYLING則是藉由服裝帶人走進土耳其伊斯坦堡的大巴扎市集（Grand Bazaar），這個源於十五世紀的市集，以其手繪陶瓷、燈飾、地毯和拜占庭風格的珠寶而著名，傳統的磨石子磚、琉璃燈和絢麗多彩的建築，都成了MARYLING洋裝的印花表現。

█BELLA In The Big City影片連結：