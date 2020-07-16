免費算塔羅、揪團打5折！「美滋鍋」加碼「免費吃1年」

來自新加坡的網美火鍋「美滋鍋」，即將迎來登台1周年。為慶祝周年，自7月20日起，推出2人同行8折、5人同行5折的優惠活動。另外參與店內打卡票選活動，人氣最高的男神與女神，可獲得「免費吃一年」的獎勵。為了增添用餐樂趣，7、8月期間的周末指定時段，還特別安排塔羅老師坐鎮，用餐即可免費算塔羅牌。

隸屬於新加坡樂天餐飲集團旗下的美滋鍋，自2014年於新加坡創立，並於2019年8月在台試營運，乃是針對女性所特別設計的鍋物餐廳。店內除了滿滿的粉紅造景外，還透過雲朵、星光、花卉等元素，增添用餐的夢幻氣氛。另外還有打卡牆、兒童遊樂區等等不同空間。店內採單點制，共提供有膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養身香辣鍋、健康長壽松茸野菌鍋等6種不同的湯底，並有招牌響鈴、自製魚豆腐、酥炸魚皮、軟骨爽肉丸、魚子蝦滑等超過200種的食材可供選擇。

為了滿足女性顧客的需求，美滋鍋在台開幕時，曾安排髮型師駐店，吃鍋就可獲得免費的美髮造型。本次為慶祝週年，特於7月、8月的週五至週日期間，安排塔羅師於指定時段提供占卜服務，只要用餐就可以免費算塔羅牌。就算沒有找老師占卜，用餐民眾也可以參加抽牌遊戲，每張塔羅牌上除了有運勢解答外，還有1款開運料理讓民眾免費兌換，包括有雙人海鮮拼盤、北海道生食級干貝等9種不同的餐點。其中「雪花牛肉肉蛋糕」、「南瓜口味雙魚豆腐」、「潮州秘滷拼盤」等3款料理，更是專為此次活動所設計而成，只送不賣。