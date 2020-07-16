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冨驛酒店集團推「零元」入住 「聯合住宿券」買二送一

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
冨驛旗下各酒店專案不同，連結當地美食小吃，遊客可以省更多。圖／冨驛酒店集團提供
冨驛旗下各酒店專案不同，連結當地美食小吃，遊客可以省更多。圖／冨驛酒店集團提供

冨驛酒店集團配合「安心旅遊專案」每房補助1千元及振興三倍券折抵房費，最高可享「零元」入住。台灣富驛酒店行銷業務部副總經理李奇儒表示，受疫情影響，觀光旅遊業慘澹經營，除了推出優惠方案，也主打「網路導購主/部落客培訓企劃」，所有人都能實現網紅夢，還可拿佣金，凡是有興趣撰文美拍者都可申請加入富驛旅宿家的導購主/部落客聯盟賺佣金計畫。

這項創新計劃，從1~30間的訂單到101間以上，共分初級、中級、高階級、專業級四種不同退佣方式，甚至可實現百萬收入，成為後疫情時期台灣觀光的推手。詳情可查：http://www.fxhotels.com.tw/導購主聯盟/。此外，加入富驛酒店集團同業聯盟訂房中心，經業務人員身分認證後，即可提供安心旅遊專案折扣碼，讓旅遊同業輕鬆上網代客訂房，同業平台ID加入：@288ksbzb。

台北冨驛酒店鄰近南京復興捷運站，交通便利，即日起至10月30日不分平假日推出「來去小美人魚家專案」，入住贈騎士堡遊樂園門票，雙人房每房1,880元起；「眺望台北無限skyline」雙人房每房1,880元起，憑101觀景台門票最高還可折抵150元。

台南冨驛酒店位於台南中西區，多處名勝古蹟步行5~10分鐘可達，鄰近國華街、海安及友愛商圈，神農老街水仙市場步行3分鐘，即日起至10月30日平日入住「安心旅遊專案」雙人房每房1,880元起，加碼贈送當地美食券，包含沁涼消暑的芒果冰、小捲米粉湯、經典必吃的牛肉湯。

位於港都的高雄冨驛酒店則推出「安心旅遊專案」，雙人房每房1,680元起，加碼贈送鈴鹿賽道樂園搭乘體驗券及美食券或騎士堡暢遊券。

此外，冨驛酒店集團振興再加碼，即日起至7月30日，首次推出最低聯合住宿券每張1,650元起(買二送一)，全省通用，旅遊不設限。但此優惠不適用「安心旅遊國旅補助方案」。相關資訊可查官網：http://www.fxhotels.com.tw/，或台北冨驛 02-5572-0777、台南冨驛06-511-6977、高雄冨驛07-970-8777。

冨驛酒店集團推「零元」入住專案。圖／冨驛酒店集團提供
冨驛酒店集團推「零元」入住專案。圖／冨驛酒店集團提供

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