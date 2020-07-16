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頂級限量珠寶腕表抵台 Harry Winston展雙重工藝底蘊

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Harry Winston的旗艦店設計，從照明、室內裝潢設計，完全還原紐約大都會的奢華氣派。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston的旗艦店設計，從照明、室內裝潢設計，完全還原紐約大都會的奢華氣派。圖 / Harry Winston提供。

向來擁有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），其實在頂級機械腕表創意上，同樣有「史詩陀飛輪（Histoire Tourbillon）」系列，足稱經典。近期包含有全球僅一只的Premier Hypnotic Star腕表、華麗絢爛的Premier Hypnotic Opal Mosaic、極具紐約與裝飾藝術風格的Tête-à-Tête頂級珠寶時計，以及史詩陀飛輪系列的第9與第10號作品，相繼抵台，一次展現寶石與複雜機械的雙重光芒。

提到Harry Winston，紐約大都會的壯闊、裝飾藝術風格總令人心醉神迷，加上Harry Winston專賣店內的祖母綠型切工裝飾與拱門，這回悉數轉換成Marble Marquetry頂級珠寶時計的結構特色：鑲嵌24顆圓形明亮式切工鑽石的白金表殼，靈感來自工坊的黑白大理石放射狀紋路，而八角形則呼應了海瑞溫斯頓先生熱愛的祖母綠型切工，加上錯落有致的水滴型藍寶石，像是花朵般綻放腕間，高雅大方；過去曾推出皮帶款的Premier系列Lotus 31毫米自動腕表，今年首度帶來鑽石鍊帶的款式，除了表面中由珍珠母貝、鑽石、藍寶石共同「盛放」的蓮花，五排式表帶全數鑲嵌以鑽石，當手腕翻轉，歡快映現鑽石火光的無限動人流轉。

當然也別忘了象徵Harry Winston腕表複雜工藝巔峰的「史詩陀飛輪」第9與第10號腕表：史詩陀飛輪的九號作使用了「三軸陀飛輪」、在球體各處轉動，也令擒縱結構不斷變幻，是一處手腕上運行的小行星；十號作則罕見地用上四顆相鄰、且獨立的陀飛輪，對比地盤據於橫向表殼的四方，每36秒轉動一圈，同時精準可達瑞士天文台認證，兩只作品皆被有白金與玫瑰金款式，各限量全世界10只。

Harry Winston，Marble Marquetry頂級珠寶時計，將海瑞溫斯頓旗艦店內的裝飾藝術風格（Art Deco），融入腕表的寶石鑲嵌設計。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Marble Marquetry頂級珠寶時計，將海瑞溫斯頓旗艦店內的裝飾藝術風格（Art Deco），融入腕表的寶石鑲嵌設計。圖 / Harry Winston提供。
Tête-à-Tête頂級珠寶腕表的表面、表帶以全鑲鑽方式呈現，不同切割的鑽石溫柔「定格」於鉑金底座，展現海瑞溫斯頓的精湛鑲嵌工藝。圖 / Harry Winston提供。
Tête-à-Tête頂級珠寶腕表的表面、表帶以全鑲鑽方式呈現，不同切割的鑽石溫柔「定格」於鉑金底座，展現海瑞溫斯頓的精湛鑲嵌工藝。圖 / Harry Winston提供。
過去曾推出皮帶款式的Premier系列Lotus 31毫米自動腕表，今年首度帶來鑽石鍊帶的款式，鑽石光火華麗奪目。圖 / Harry Winston提供。
過去曾推出皮帶款式的Premier系列Lotus 31毫米自動腕表，今年首度帶來鑽石鍊帶的款式，鑽石光火華麗奪目。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，史詩陀飛輪10號，開放式表面中可欣賞四陀飛輪的特殊設計，極具賞玩之樂。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，史詩陀飛輪10號，開放式表面中可欣賞四陀飛輪的特殊設計，極具賞玩之樂。圖 / Harry Winston提供。

腕表 紐約 珠寶

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