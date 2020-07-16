頂級限量珠寶腕表抵台 Harry Winston展雙重工藝底蘊

向來擁有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），其實在頂級機械腕表創意上，同樣有「史詩陀飛輪（Histoire Tourbillon）」系列，足稱經典。近期包含有全球僅一只的Premier Hypnotic Star腕表、華麗絢爛的Premier Hypnotic Opal Mosaic、極具紐約與裝飾藝術風格的Tête-à-Tête頂級珠寶時計，以及史詩陀飛輪系列的第9與第10號作品，相繼抵台，一次展現寶石與複雜機械的雙重光芒。

提到Harry Winston，紐約大都會的壯闊、裝飾藝術風格總令人心醉神迷，加上Harry Winston專賣店內的祖母綠型切工裝飾與拱門，這回悉數轉換成Marble Marquetry頂級珠寶時計的結構特色：鑲嵌24顆圓形明亮式切工鑽石的白金表殼，靈感來自工坊的黑白大理石放射狀紋路，而八角形則呼應了海瑞溫斯頓先生熱愛的祖母綠型切工，加上錯落有致的水滴型藍寶石，像是花朵般綻放腕間，高雅大方；過去曾推出皮帶款的Premier系列Lotus 31毫米自動腕表，今年首度帶來鑽石鍊帶的款式，除了表面中由珍珠母貝、鑽石、藍寶石共同「盛放」的蓮花，五排式表帶全數鑲嵌以鑽石，當手腕翻轉，歡快映現鑽石火光的無限動人流轉。