「被選中的人」Pandora再聯名哈利波特 更多細節太Q

妳是「被選中的人」嗎？丹麥珠寶品牌Pandora繼去年冬天與「哈利波特」推出聯名商品後，今年7月推出第二波聯名商品，不以人物為主，反倒是電影劇情中，最為人喜愛的小細節為主，如霍格華茲學院的錄取通知書、分類帽、貓頭鷹嘿美、三件魔法聖器的死亡聖物等，瞄準忠實粉絲，創造更多的回憶。

雙方聯名的第一波商品，以哈利、妙麗、榮恩與四大學院等經典為主，當時就掀起粉絲的收藏。今年二度聯名，充滿含義的細節更多，如哈利在電影中，收到的霍格華茲魔法學院的錄取通知書，以925銀點綴紅色琺瑯呈現，還能看到信件內文。陪伴著哈利的貓頭鷹嘿美吊飾，則是象徵智慧與忠誠；而每位學生都要使用的分類帽，也成為經典吊飾。