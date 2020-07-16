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「被選中的人」Pandora再聯名哈利波特 更多細節太Q

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Pandora二度與哈利波特聯名。圖／Pandora提供
Pandora二度與哈利波特聯名。圖／Pandora提供

妳是「被選中的人」嗎？丹麥珠寶品牌Pandora繼去年冬天與「哈利波特」推出聯名商品後，今年7月推出第二波聯名商品，不以人物為主，反倒是電影劇情中，最為人喜愛的小細節為主，如霍格華茲學院的錄取通知書、分類帽、貓頭鷹嘿美、三件魔法聖器的死亡聖物等，瞄準忠實粉絲，創造更多的回憶。

雙方聯名的第一波商品，以哈利、妙麗、榮恩與四大學院等經典為主，當時就掀起粉絲的收藏。今年二度聯名，充滿含義的細節更多，如哈利在電影中，收到的霍格華茲魔法學院的錄取通知書，以925銀點綴紅色琺瑯呈現，還能看到信件內文。陪伴著哈利的貓頭鷹嘿美吊飾，則是象徵智慧與忠誠；而每位學生都要使用的分類帽，也成為經典吊飾。

在電影中，充滿象徵性的聖物，Pandora以一個吊飾重現3件聖物，三角形代表隱形斗篷、圓形則是重生石、直線則象徵接骨木魔杖，925銀綴以寶石，絕對是死忠粉絲必收。另外哈利經典的圓眼鏡、閃電疤痕與飛天掃帚光輪2000，分別以925銀、Pandora Rose玫瑰金、Pandora Shine鍍18K金等3種材質呈現，打造迷人的吊飾世界。

Pandora霍格華茲錄取通知書吊飾／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora霍格華茲錄取通知書吊飾／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora哈利波特與光輪2000吊飾／2,480元。圖／Pandora提供
Pandora哈利波特與光輪2000吊飾／2,480元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora與哈利波特聯名的吊飾，搭配方式很多元。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora再度與哈利波特推聯名吊飾，更多魔法故事化為每個人都能配戴的回憶。圖／Pandora提供
Pandora死神的聖物吊飾／2,080元。圖／Pandora提供
Pandora死神的聖物吊飾／2,080元。圖／Pandora提供

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