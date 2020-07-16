Rosé朴彩英又拎新包！聖羅蘭秋冬70年代風格包款登場
SAINT LAURENT今年春夏才推出以超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）命名的KAIA系列包款，馬上成為品牌熱門的人氣商品之一，現在又有一款全新的設計問世，更由剛被宣布成為品牌首位亞洲大使的Blackpink成員之一的Rosé朴彩英展示，展現優雅俐落的迷人特質。
這款新推出的包名為SOLFERINO，命名靈感源自巴黎左岸位於SAINT LAURENT標誌性的工作室24 RUE DE L'UNIVERSITÉ附近的街道RUE DE SOLFERINO。包的外型復刻70年代風格，彰顯巴黎的獨特典雅簡約，小牛皮包身邊緣以填充皮革凸顯，這樣的立體細節也兼顧現在流行的蓬蓬包風潮。將YSL LOGO進行拆解的旋轉鎖扣設計也別有巧思，只需將L字母向下輕推，包蓋上的LOGO字母就會從鎖扣中彈出，非常有趣，搭配皮革背帶更有個性。顏色方面提供有紅色、黑色、米色等，有寬約23公分中款與19公分小款兩種尺寸。
除了皮革款，也提供軟絨面麂皮皮革設計款，絨質配上光滑皮革邊緣展現對比之美，有黑色和卡其色可選擇。
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