gelato pique推「芒果可麗餅」！再加蜷尾家聯名冰淇淋

來自日本的可麗餅專賣店gelato pique café，即日起以「台灣愛文芒果」為主題，全新推出芒果百匯可麗餅、芒果優果昔等夏季甜品，更與「蜷尾家」聯名推出「愛文芒果霜淇淋」，為夏日帶來一股酸甜清爽。

gelato pique café在2017年首度登台，於新光三越A8開設全台首店，目前在忠孝SOGO、台中新光中港亦有分店。店內除了多種口味的可麗餅之外，亦常推出期間限定的季節口味或是聯名款，增添變化性。

此次於夏季限定的「芒果百匯可麗餅」，選用台灣愛文芒果，搭配優格醬、焦糖脆片、熱帶水果風味冰淇淋以及蘆薈果肉，交織出充滿熱帶氣息的夢幻感，連餅皮中也特別添加芒果成份，增添整體風味，每份200元。「芒果優果昔」則是將愛文芒果與優格調製而成，帶來滿滿的酸甜滋味，每杯150元。另外還有「芒果雪酪＆檸檬雪酪 雙球冰淇淋」，以及新光三越A8限定、聯名蜷尾家所推出的「愛文芒果霜淇淋」，標榜不添加任何人工色素、香料或糖，讓民眾可以安心享受，售價各為200、130元。