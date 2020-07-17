世界最小六合一傳輸充電線 接上inCharge 6來一場電力馬拉松！

隨著科技日新月異，除了各式電子產品功能不斷進化，充電方式也跟著改變。目前市面充電主流，包含了iPhone的Lightning及其他非蘋果裝置的USB-C(通稱Type-C)與Micro USB，這意味著我們必須擁有至少３款充電線，才能負荷不同充電規格的電子產品。「inCharge 6 六合一傳輸線」的出現解決了所有不便，不僅支援全規格的傳輸充電方式，同時支援各種作業系統及資料傳輸。小巧體積搭配質感金屬外殼，以「太空灰」、「銀光白」、「土星金」演繹科技感，融入日常生活。

inCharge 6隨行 生活更有型

inCharge 6 共具備6種USB接頭規格組合，將每天可能使用的各種裝置傳輸充電線接頭匯集在一條，多功能結合輕巧便攜的特性，再也不會出現忘記帶充電線的窘境。除了實用的便利性，特別選用堅固耐用的材質設計，inCharge 6 線材採用特殊兩層式設計，內層使用TPU電纜線護罩保護由90條銅線編織而成的銅線，最外層再使用編織尼龍包裹住TPU電纜，降低充電線最常見的龜裂情況發生；外殼使用不易生鏽且耐磨性相當高的鋅鋁合金組成，避免因外殼受損而無法正常使用；線材兩側使用N52強力磁鐵，不論是包包還是鑰匙圈，都可穩固地繫住而不易脫落。

此外，inCharge 6還有一個出色的隱藏版功能。有別於一般充電線，inCharge 6擁有USB-A及USB-C兩種輸入孔，支援市面上大部分裝置反向充電，透過傳輸線連接兩個裝置，達到「借電」的救急功效，不再只有行動電源可為裝置充電。

為了應用在更多不同的使用情境，首次推出1.5M加長版「inCharge 6 MAX」，較一般傳輸線加長了50%，不論於居家、工作環境或通勤中，inCharge 6隨時為你做好準備！