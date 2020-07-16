阿嬤ㄟ滋味！「真珠台菜」進駐京站 打卡送飲料

旗下擁有饗饗、饗食天堂等多個餐飲品牌的饗賓餐旅，近期打造全新台菜品牌「真珠台灣家味」，並將於7月15日進駐京站。真珠以「阿嬤的滋味」為料理基礎，推出紅燒滷肉、五花魷魚小炒、雙色鹹湯圓等台味菜餚。為慶祝開幕，還有打卡送飲料、玩遊戲送抵用餐券等優惠活動。

真珠京站店共設有88席座位，全店以金銅、湖水綠、木質系等色彩，營造出復古的輕奢華感，並有轉盤式電話、花紋磁盤等老味小物點綴。為了重現阿嬤手中的家常滋味，真珠也特別央請已於龍潭開業58 年的「富美阿嬤」出馬，教導店內廚師各種料理手法與技巧。

富美阿嬤的料理，是饗賓董事長陳啟昌一吃30年的口袋私房名單，其他如李登輝、馬英九等政商名流，同樣也是座上嘉賓。其中一道「五花魷魚小炒」，將蝦米爆香後，加入蔥、芹菜，以及各自炸過的帶皮豬五花、魷魚快炒，有著開胃的爽快感與咬勁。其中富美阿嬤特別選用較小的蝦米，讓人看不到，卻吃得到蝦米的鮮明滋味，每份280元。

另外，店內還有蛋黃中卷、黃金蝦卷、紅燒滷肉、蜜棗燒排骨、醬油煎小卷等眾多料理，單品價格多落在200～500元上下。而除了單點之外，菜單也區分為前菜、滷肉、經典下飯、豐盛下酒等不同區塊，設計出2人4道式、4人7道式、6人10道式的多人套餐組合，可依照不同區塊自行搭配，創造出自桌專屬的菜色組合，價格分別為850、1,980、3,300元。

業者指出，能夠傳承台灣的家味記憶，一直是饗賓的經營計畫之一。今年疫情嚴重影響全台民眾，但在艱困的時候，更會讓人想起阿嬤的菜與溫暖。因此真珠在3月底開始籌備，並於7月15日正式開幕。

為慶祝開幕，7月15日至8月16日期間，參與粉絲團互動活動，就可現場參加彈珠台遊戲，有機會獲得真豬香腸、蛋酥白菜魯、菜脯蔥花蛋等料理抵用券。參與打卡活動，則可獲贈冬瓜茶或決明子紅茶。

真珠台灣家味

地址：台北市大同區承德路一段1號B3（京站時尚廣場）