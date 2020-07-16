姓名有「志、文、榮、豪」！王品請爸爸免費吃龍蝦

隨著父親節即將到來，王品推出一系列父親節活動。即日起，凡姓名中有「志」、「文」、「榮」、「豪」任一個字的爸爸消費套餐，即可免費招待半隻法式紅醬龍蝦。另外「沐越」也有父親節限定套餐，而且姓名有「木」部首的字，還有贈送啤酒的優惠。

為慶祝父親節，王品牛排於7月初舉行「好名爸爸票選活動」，讓網友從志、文、豪、強、雄、輝、榮、財等8個字中，票選出最高票的前4名，最終由「志、文、榮、豪」脫穎而出。因此即日起至8月31日期間，姓名中有「志、文、榮、豪」其中一個字的爸爸，凡來店消費套餐，即免費招待價值528元的半隻「法式紅醬龍蝦」；有其中2個字的爸爸消費套餐，則款待價值1,056元的整隻法式紅醬龍蝦。

除王品牛排外，「沐越Mu Viet越式料理」，也為父親節推出「爸氣海陸饗宴」，一次可品嚐到店內9道人氣餐點。即日起至8月31日期間，凡點4人／6人父親節限定套餐 ，即贈價值490元的「宮廷火焰蝦」兌換券。另外還有「沐越森友會」活動，只要父親姓名有「木」部首，（例：李、林、榮…等字），來店點父親節限定套餐，即可獲得啤酒，4人套餐4瓶，6人套餐6瓶啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康