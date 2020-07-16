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洗出「高中少女味」！日本賣翻2年的最神沐浴乳登台開賣

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DEOCO白泥淨味沐浴乳／350ml／499元。圖／樂敦製藥提供
DEOCO白泥淨味沐浴乳／350ml／499元。圖／樂敦製藥提供

在日本上市2年，每回都賣到缺貨，由樂敦製藥推出的「DEOCO白泥淨味沐浴乳」，甚至掀起日本媒體高度討論度，終於在台灣屈臣氏獨家上市了。為什麼DEOCO這麼紅？原因就是DEOCO號稱味道是「高中少女味」，當初研發時，就是發現女性隨著年齡漸長，身體的味道也會改變，而DEOCO白泥淨味沐浴乳，就是能去除體味，讓身體散發如少女身上蜜桃和椰子般的清香味道。

特別是在豔夏，許多人搭捷運或公車時，多少都會聞到難聞的體臭與汗臭味，樂敦製藥就研究發現，年輕女性身上會散發的清甜味，來自Lactone，但過了30歲後，Lactone濃度會逐漸下降，但會產生體臭味的2-Nonenal，則會逐漸增加，產生難聞的體臭味。

而DEOCO白泥淨味沐浴乳中，就添加了Lactone、日本厚生省核准抑菌成分IPMP，以白泥材質，能去除肌膚上的多餘油脂，洗完後讓身體散發出宛如高中少女的蜜桃、椰子味。

DEOCO沐浴乳的目標族群是30歲以上的女性，但據日本媒體報導，能夠讓DEOCO在日本賣到缺貨的關鍵，卻是有一群大叔愛用者，讓品牌始料未及。

根據實際使用過的網友分享表示，DEOCO沐浴乳的香味，就是蜜桃與椰子感，還有一點奶油味，而且白泥材質，洗淨力夠強，去除油脂力也很強。

DEOCO白泥淨味沐浴乳／350ml／499元。圖／樂敦製藥提供
DEOCO白泥淨味沐浴乳／350ml／499元。圖／樂敦製藥提供
年輕女性的體香味，讓很多人迷戀。圖／摘自pakutaso
年輕女性的體香味，讓很多人迷戀。圖／摘自pakutaso
想要洗出高中少女的體香位嗎？圖／摘自pakutaso
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