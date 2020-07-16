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多蘿西綠松石、安納貝爾玫瑰色 GUCCI推出指甲油系列！
義大利時尚品牌GUCCI的彩妝系列品項越來越齊全了！繼之前接連上市的唇膏、眉筆、粉底之後，現在連指甲油也問世囉！延續GUCCI彩妝標誌性的粉紅瓶蓋，搭配特別的命名與色系，再度營造出浪漫的彩妝情懷。
這次推出的產品名為「秀色在握指甲油」，創作靈感源自炎酷盛夏中閃爍著華麗光芒的珠寶首飾，並受復古風指甲油啟發，搭配沙龍感亮澤配方，在甲面輕輕一掃就展現高效顯色效果。甲油內具有寶石光彩的配方，可以打造平滑柔順感，呈現玻璃般晶瑩飽和的光澤。特別量身打造的彈性毛刷也更容易上色和塗抹，搭配速乾無刷痕的薄透配方，用起來更為方便。
創意總監Alessandro Michele在指甲油的命名上也注入巧思，米蘭達綠、多蘿西綠松石、瑪拉緋紅、安納貝爾玫瑰和黑水晶5種顏色也延續之前的唇膏模式，同樣都是在向好萊塢黃金年代的經典電影及角色致敬。形象廣告則邀請到以拍攝非傳統紀錄照片而聞名的英國攝影師Martin Parr操刀，描繪出日常生活中的超現實畫面。全系列已在信義A4及101 GUCCI專門店上市。
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