多蘿西綠松石、安納貝爾玫瑰色 GUCCI推出指甲油系列！

義大利時尚品牌GUCCI的彩妝系列品項越來越齊全了！繼之前接連上市的唇膏、眉筆、粉底之後，現在連指甲油也問世囉！延續GUCCI彩妝標誌性的粉紅瓶蓋，搭配特別的命名與色系，再度營造出浪漫的彩妝情懷。

這次推出的產品名為「秀色在握指甲油」，創作靈感源自炎酷盛夏中閃爍著華麗光芒的珠寶首飾，並受復古風指甲油啟發，搭配沙龍感亮澤配方，在甲面輕輕一掃就展現高效顯色效果。甲油內具有寶石光彩的配方，可以打造平滑柔順感，呈現玻璃般晶瑩飽和的光澤。特別量身打造的彈性毛刷也更容易上色和塗抹，搭配速乾無刷痕的薄透配方，用起來更為方便。