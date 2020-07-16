帥氣加倍！TAG Heuer招牌計時碼表也「變臉」了

表迷們久等了，泰格豪雅（TAG Heuer）繼先前推出Carrera 160 Years Silver以及Montreal Editions兩款周年紀念表款後，再度呈現全新的Carrera Sport自動計時碼表。最大個改變就是表盤設計順應當代美學的視角，提供了黑、藍與綠面選擇，而且並非鏤空款，使消費者更能接受。

今年是TAG Heuer創建的160周年，因此陸續的推出多款紀念腕表，除了限量系列之外，新的Carrera Sport自動計時碼表，也是為了向原創賽車表致敬而生。擁有44毫米表徑的Carrera Sport採用了較短的表耳來提升配戴的舒適度，而且拋光與刷紋交互運用的表盤處理，也讓錶款顯得更加圓潤和纖薄 。細看各個計時盤都有著同心圓刷紋，同時深藍色表面搭配同色陶瓷表圈、而橄欖綠表面則搭配銀色鋼質表圈；兩款黑色錶面版本也搭載了黑色陶瓷表圈。

同時表面的邊緣帶有斜度，刻度也同樣朝中央傾斜，所以配戴者能直覺性的辨識時間。三個小表盤和6點鐘位置的日期窗極其清楚易讀，9點鐘位置的小時累計標示有12、4、8的數字，跟3點鐘位置的分鐘積算計形成了視覺上的平衡。搭配新款的H型鍊帶讓表帶整體更加輕量，也更符合人體工學。 值得一提的是黑色和玫瑰金搭配款式，在陶瓷表圈填有玫瑰金色的漆料，是鐘表品牌首見，表冠和計時按把則是直接以18K玫瑰金製成。另外，品牌也預告緊接著在9月還會有四只重要新款，到了年底也將有兩款特殊款式的推出。

泰格豪雅Carrera Sport自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊、表圈，約18萬8,400元。。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Sport自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊、陶瓷表圈，約18萬8,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Sport自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊、陶瓷表圈，約18萬8,400元。圖／TAG Heuer提供