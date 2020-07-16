爸媽救星！「Apple夏令營」改線上舉辦 即日起開放報名

今年暑假雖然比往年短一點點，但還是令許多家長相當苦惱要安排什麼活動才能玩得充實。每年廣受歡迎、針對兒童推出的「Apple夏令營」活動，今年因應疫情，現在只要線上報名，在家就能舒適安全地參與！

有趣又實用的Apple夏令營舉辦至今已經邁入第18年，今年將提供8～12歲孩童免費、有趣的數位化課程，內容涵蓋影片、程式編碼、藝術與設計3大類，透過充滿樂趣的自己動手做計畫案，引導孩子創作1分鐘長的影片、畫出夢想空間的設計，或使用Swift Playground功能為自己的機器人小助手編寫程式碼，輕鬆發掘孩童的創造力。

課程會由Apple直營店培訓師親自主持，提供現場直直播的虛擬說明會搭配簡單易懂的活動手冊進行指導，向參與的孩子們展現以影片、藝術和設計，以及程式編碼進行創作的種種新方法。課程說明會時間為30分鐘，還有60分鐘的問答課程，能即時回答家長和孩子任何問題。

線上報名完成後，即可存取下載連結自行下載活動手冊，並依內容指示循序完成步驟。線上說明則會透過Webex進行，學員可使用Mac、iPad或iPhone預先下載Webex App或Cisco Webex Meetings App加入Webex課程。