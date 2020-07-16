愛鯊好朋友 雅典聯手非營利組織OCEARCH

近日，雅典表（Ulysse Nardin）宣佈與非營利研究組織OCEARCH合作，由於OCEARCH團隊對鯊魚的習性研究甚深，當雅典表美洲區總裁François-Xavier Hotier在2018年加入品牌時，就因OCEARCH對鯊魚研究工作的努力、讓他對OCEARCH產生濃厚興趣；而今年宣布結盟之後，OCEARCH此後如2020年8月在美國、和9月在加拿大進行的探險，都將得到雅典表的支持。

事實上，雅典表原本就是愛「鯊」好朋友，並持續以鯊魚為靈感推出多款時計，一如最新的「潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版」。以藍、紅雙色為主視覺的這只計時碼表，後底蓋刻有「鎚頭鯊」獨特的身影，機芯並採用具有矽游絲的品牌自製機芯，全球限量300只，蘊保育心思於動感帥氣之中。

愛護生物、保護環境，原本就是人類應有的壯舉，而同樣與海洋相關，萬國表（IWC）則別出心裁、另有創舉：與Solaris Yachts一同推出一艘聯名之作：「DOUBLE MOON號」，取自萬年曆腕表上的月相盈虧顯示。1970年代成立於威尼斯的Solaris Yachts，是擁有40年專業與實力的高級造船廠，除能客製遊艇、也具備100呎以下遊艇的修復、改裝能力。