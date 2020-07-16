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愛鯊好朋友 雅典聯手非營利組織OCEARCH

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
IWC，葡萄牙系列萬年曆腕表，能正確顯示南北半球的月相，並具備萬年曆功能。圖 / IWC提供。
IWC，葡萄牙系列萬年曆腕表，能正確顯示南北半球的月相，並具備萬年曆功能。圖 / IWC提供。

近日，雅典表（Ulysse Nardin）宣佈與非營利研究組織OCEARCH合作，由於OCEARCH團隊對鯊魚的習性研究甚深，當雅典表美洲區總裁François-Xavier Hotier在2018年加入品牌時，就因OCEARCH對鯊魚研究工作的努力、讓他對OCEARCH產生濃厚興趣；而今年宣布結盟之後，OCEARCH此後如2020年8月在美國、和9月在加拿大進行的探險，都將得到雅典表的支持。

事實上，雅典表原本就是愛「鯊」好朋友，並持續以鯊魚為靈感推出多款時計，一如最新的「潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版」。以藍、紅雙色為主視覺的這只計時碼表，後底蓋刻有「鎚頭鯊」獨特的身影，機芯並採用具有矽游絲的品牌自製機芯，全球限量300只，蘊保育心思於動感帥氣之中。

愛護生物、保護環境，原本就是人類應有的壯舉，而同樣與海洋相關，萬國表（IWC）則別出心裁、另有創舉：與Solaris Yachts一同推出一艘聯名之作：「DOUBLE MOON號」，取自萬年曆腕表上的月相盈虧顯示。1970年代成立於威尼斯的Solaris Yachts，是擁有40年專業與實力的高級造船廠，除能客製遊艇、也具備100呎以下遊艇的修復、改裝能力。

55呎長的競賽船/巡航船Solaris 55擁有優異的航海性能，只需少量船員操作，便能愜意享受海上奢華時光，其船體、桅杆與甲板以深藍和白色為主視覺，同時船舵和樓梯扶手則從專賣店特別版腕表得到靈感，使用了獨特的編織藍色皮革包覆。IWC創意總監Christian Knoop則表示：Solaris 55是一艘優雅又現代的帆船遊艇，完美契合IWC葡萄牙系列的航海世界，「身為一名航海老手，我很高興我們最具代表性的腕表系列如今終於能揚帆啟航。」

1970年代成立於威尼斯的Solaris Yachts，是擁有40年專業與實力的專業造船廠，並與IWC聯手，打造出一艘DOUBLE MOON號遊艇。圖 / IWC提供。
1970年代成立於威尼斯的Solaris Yachts，是擁有40年專業與實力的專業造船廠，並與IWC聯手，打造出一艘DOUBLE MOON號遊艇。圖 / IWC提供。
長期關心鯊魚的非營利組織OCEARCH，對鯊魚的行蹤、保育專業，是雅典表選擇與之合作的主因。圖 / Ulysse Nardin提供。
長期關心鯊魚的非營利組織OCEARCH，對鯊魚的行蹤、保育專業，是雅典表選擇與之合作的主因。圖 / Ulysse Nardin提供。
舒適的遊艇內部空間，大量結合原木、深藍與白色，符合葡萄牙系列與IWC專賣店的裝潢元素。圖 / IWC提供。
舒適的遊艇內部空間，大量結合原木、深藍與白色，符合葡萄牙系列與IWC專賣店的裝潢元素。圖 / IWC提供。
Ulysse Nardin，潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版，限量300只，38萬8,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。
Ulysse Nardin，潛水計時腕錶紅色錘頭鯊限量版，限量300只，38萬8,000元。圖 / Ulysse Nardin提供。

雅典 遊艇 鯊魚

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