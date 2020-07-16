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許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片 花絮照曝光星媽小S依舊最搶鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博
許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博

小S的大女兒許曦文Elly因為有著時尚界最愛的「高級臉（厭世臉）」，因此被女裝品牌JORYA看中，找她擔任代言人。先前曝光的春夏形象大片就引起討論話題，沒想到品牌再度加碼，把Elly的兩個妹妹許韶恩Lily、許曦恩Alice也一同入鏡，合體拍攝秋冬形象廣告。

小S徐熙娣的大女兒Elly許曦文，之前登上時尚雜誌時，展現超齡的模特兒架勢，連厭世的眼神也被誇讚遺傳自媽媽的時髦度。而此次許曦文拍攝再度為JORYA拍攝時尚大片，與兩個妹妹也一同參與，再次表現出厭世的高級臉。三姐妹詮釋不同的美，照片一曝光，也受到網友們的一片好評，認為三人都有著媽媽的美貌基因。而且小S自己也忍不住的轉發照片，並表示「超模家族」，來說明她有多麽驕傲。不同於Elly的厭世高級臉，網友們也關注到許韶恩Lily的甜美模樣，回應說「老二骨骼分明長得很歐美系」、「二姐真的很時尚」。

許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博

當JORYA釋出更多拍攝時的幕後照時，不難發現星媽小S仍在現場調度，如同之前只有許曦文獨自拍攝時，親自指導擺拍，眼神專注，看得出她多麼的望女成鳳。不僅如此，小S也在空檔的時候，與許曦文、許韶恩留下難得的花絮美照，三人並列擺出最有態度的pose，而小S依舊是氣場最強大，也是最搶鏡的那一位。

許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博

許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博

許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博
許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博

許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博
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許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博
許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片。圖／摘自微博

許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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許曦文與許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片的花絮照，也隨之曝光。圖／摘自微博
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