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你買了嗎？2020上半年「團購美食榜、網購飲品消費指標榜」出爐

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第一名：「野人舒食－舒肥雞胸肉」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第一名：「野人舒食－舒肥雞胸肉」。圖／愛合購提供

今年上半年受疫情影響，網購成了消費大眾採買民生用品與食物囤糧的主要管道，ihergo愛合購統計1～6月份的銷售業績排序出10大團購美食。冠軍為「野人舒食－舒肥雞胸肉」，最高單日銷售破5,400片、單周狂賣2萬片以上；熱銷名單重新洗牌，鹹食方便料理霸佔8席，烘焙甜點紛紛退位，顯著反應囤糧潮。根據momo購物網公布的上半年飲品消費指標榜，奪得冠軍的台鹽海洋鹼性離子水6月狂銷20萬瓶，也是箱購囤貨的首選。

去年在ihergo愛合購上架半年就勇奪年度銷售冠軍的「野人舒食－舒肥雞胸肉」，今年上半年買氣持續增溫，累積銷售量較去年下半年成長逾3倍；銷售高峰在3月及6月，3月份主要受惠囤糧潮及在家運動風潮；6月份則有618年中慶促銷及夏日減肥熱加持。「野人舒食-舒肥雞胸肉」團購價平均單片60元有找，共有12種口味。

上半年團購美食第二名為超秦集團旗下的「綠野農莊－鹹酥雞」，在fb氣炸鍋社團擁有超高討論度，上半年最高單日賣出1,504包；第三名是「饗福月亮蝦餅」，厚切、有4種口味，單日最高賣逾700片，因供不應求目前採限量販售；第四名為花蓮的「胖叔叔烘焙屋－手撕吐司」，最高單日賣出819條吐司；第五名是「東門興記－手工水餃」；第六名到第九名是熱銷榜上的熟面孔，分別是「卜蜂－醃漬去骨雞腿排」、「老實農場－檸檬冰角」、「海哥手作－芋頭米粉鍋」、「紅龍－超人氣起司肉捲」；第十名則是屏東50年歷史的「屏榮坊－日式蒲燒鰻」，是首次擠進10大團購美食排行榜。

ihergo愛合購指出，愈方便烹調的商品愈受歡迎，「微波即食」、「退冰即食」是消費者最喜歡的關鍵字，像是冠軍舒肥雞胸肉為熟食，只要微波覆熱或退冰就能食用；第四名的手撕吐司也只需退冰至常溫就能吃，不一定要進烤箱。

momo購物網即日起至8月9日舉辦「酷夏水飲季」，主打箱購飲品5折起，同時公布今年上半年飲品消費指標榜，台鹽海洋鹼性離子水勇奪冠軍，也是站上銷售長紅商品；第二名為金車礦沛氣泡水，訴求無糖、無熱量；第三名為光泉全脂保久乳，第四名至第十名依序為UCC BLACK無糖咖啡、泰國原裝進口半天水椰子汁、每朝健康健康綠茶、可口可樂易開罐、愛之味純濃燕麥、義美低糖豆奶、舒跑原味運動飲料鋁箔包，可以看出消費者選購飲品的健康概念當道。

在momo購物網飲品新人榜上8成為茶類，像是原萃今年推出的冷萃茶6月熱銷約12萬瓶，奪下新人王寶座；第二名紅茶花伝皇家橙茶也創下單月銷售約2.4萬瓶的佳績，舒跑透明系氣泡水、黑松茶尋味贅澤煎茶、金車伯朗絲絨奶茶也都榜上有名。

ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第二名：「綠野農莊-鹹酥雞」。圖／愛合購提供
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momo購物網即日起至8月9日舉辦「酷夏水飲季」，主打箱購飲品5折起。圖／momo購物網提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第三名：「饗福月亮蝦餅」。圖／愛合購提供
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原萃冷萃茶450ml X 24入（金萱烏龍／深蒸綠茶），momo購物網活動價599元。圖／momo購物網提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第七名：「老實農場－檸檬冰角」。圖／愛合購提供
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金車CrystalValley礦沛氣泡水585ml X 24罐，momo購物網活動價399元。圖／momo購物網提供
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紅茶花伝皇家橙茶寶特瓶470ml X 24入，momo購物網活動價479元。圖／momo購物網提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第十名：「屏榮坊－日式蒲燒鰻」。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第八名：「海哥手作－芋頭米粉鍋」。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第六名：「卜蜂－醃漬去骨雞腿排」。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第九名：「紅龍－超人氣起司肉捲」。圖／愛合購提供
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台鹽海洋鹼性離子水850ml X 20瓶，momo購物網活動價420元。圖／momo購物網提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第四名：「胖叔叔烘焙屋－手撕吐司」。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購2020年上半年10大團購美食第五名：「東門興記－手工水餃」。圖／愛合購提供
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光泉全脂保久乳200ml X 24瓶，momo購物網活動價420元。圖／momo購物網提供
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