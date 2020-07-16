每口都茶香！Aunt Stella「鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」登場

繼日前推出的零乳糖鮮果雪酪後，手工餅乾「Aunt Stella」近期再度於咖啡廳門市新推出「鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」，帶來夏日的香甜感受。另外，焗烤松露炒菇帕里尼、松露野菇炒洋芋溫沙拉等多款鹹食餐點也同步登場。針對下午茶時段，還有鐵觀音珍珠奶茶鬆餅的限時加購優惠。

本次Aunt Stella所推出的「鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」，將鐵觀音茶的熟香味結合鬆餅，並搭配黑糖珍珠，以及減糖版的特製卡士達醬，帶來濃郁香甜的滋味，每份200元。「焗烤松露炒菇帕里尼」、「松露野菇炒洋芋溫沙拉」除了以夏季黑松露醬為主角，還將野菇配上巴薩米克醋、白松露油拌炒，搭配帕里尼、洋芋溫沙拉上桌，售價各為270元、260元。除此之外，以蕃茄與百蔬冷湯帶出天然酸甜的「燻鮭魚蔬活天使冷麵」，藉由天使冷麵搭配燻鮭魚，再以Tabasco辣椒醬提味，增添炎夏中的食慾，每份250元。