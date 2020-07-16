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藍色香味療癒生活！D&G經典男女對香，新廣告性感爆表

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
性感男模David Gandy（右）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy（右）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供

2020的上半年，全球經歷一場緊張的疫情，大家人心浮動，台灣的疫情趨緩，大家也需要好好緩和心情了，DOLCE & GABANNA帶領大家用嗅覺，來好好療癒，回到最初的感動，再度強打經典的「LIGHT BLUE淺藍男女對香」，並邀來性感男模David Gandy、女模Bianca Balti再度合作拍攝全新廣告，遠赴義大利卡布里島拍攝，為大家帶來最美好的景緻。

DOLCE & GABANNA的LIGHT BLUE淺藍男女對香，歷史最早可回溯到2001年，當時先推出淺藍女性淡香水，以西西里雪松搭配蘋果香味，呈現出清甜感，再以白玫瑰、茉莉展現出女人的樂觀與開朗。2007年則推出淺藍男性淡香水，以西西里檸檬、柑橘，傳達出男人的輕鬆，再輔以迷迭香、紫檀木，讓男人彷彿漫步在沙灘，後調則是麝香、橡木苔蘚，散發出男人性感的香氣。

當年，香水就是找來David Gandy代言，今年DOLCE & GABANNA再度主打LIGHT BLUE淺藍男女對香，同樣找來David Gandy、Bianca Balti入鏡，就在卡布里島的情人石拍攝廣告，傳達出輕鬆愜意的療癒感。

為慶祝淺藍男女對香新廣告上市，7月14日至27日，至SOGO忠孝館憑消費2千元發票，至2樓法倈麗香水專櫃試香，免費兌換品牌香水針管乙支，購買任一75ml～125ml香水，加贈品牌旅行香水5ml、香氛絨布化妝包。

另外7月15日前，於全台專櫃預購滿3千元，送Dolce & Gabbana Dolce系列5ml、Narciso晨光琥珀淡香精1ml、Narciso渼體乳75ml、黑色霧光香氛化妝包。

性感男模David Gandy（左）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy（左）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍男性淡香水50ml／2,400元。圖／法倈麗提供
DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍男性淡香水50ml／2,400元。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍女性淡香水50ml／2,500元。圖／法倈麗提供
DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍女性淡香水50ml／2,500元。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy（左）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供
性感男模David Gandy（左）、女模Bianca Balti為DOLCE & GABBANA Light Blue淺藍淡香水代言。圖／法倈麗提供

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