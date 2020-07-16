主廚御用Aero Chef韓國空氣鍋 米其林料理輕鬆上桌

日前(7/10) Aero Chef團隊與荷風中國菜餐廳共同舉辦空氣鍋料理體驗活動，邀請美食部落客及對料理有興趣的貴賓朋友們蒞臨參與，由主廚親自示範三道餐廳獨門料理，解說空氣鍋的加熱原理及美味秘訣。烹煮過程中香氣四溢，讓現場來賓們直呼好餓；實際試吃後也讚不絕口，對於短時間內烹調出味覺層次如此豐富的料理感到十分驚喜。

空氣鍋料理廣受好評，經營IG「Han食計」的部落客Sammy特別喜歡主廚示範的紅咖哩，使用椰奶中和辛辣味的巧思令他印象深刻，並提到空氣鍋特殊防溢設計讓煮雞湯的步驟簡化許多，不必時常掀蓋查看或調整火侯。而最吸引他的是手把防燙設計及均衡導熱，不需開大火便能讓鍋中食材均勻受熱，對於料理新手來說是一大福音，可以非常快速上手，做出簡單又好吃的美味料理。

美食部落客奔奔小姐表示自己對料理很有興趣但經常擔心失敗，空氣鍋不需要特意攪拌也不容易燒焦的特性，讓料理變得更輕鬆簡單，甚至可取代壓力鍋及氣炸鍋，省去購買多款鍋具造成的不必要花費。奔奔小姐的IG除了曬美食也大方分享攝影技巧，利用質感餐盤廚具讓食物顯得相當吸引人。多功能搭配上韓國鍋具一貫的亮眼外型，空氣鍋讓料理吃起來可口、拍起來更美味，不僅是烹調神器也是餐桌主角。

J team實況主夏涵芝回憶起日本生活，提到當時幾乎天天下廚，最怕遇到標榜不沾鍋卻還是會燒焦黏底的平底鍋，而空氣鍋擁有專利的空氣層，烹調過程不需使用高溫大火、塗層不易受損、使用年限較長、均勻受熱且不沾黏等多項特色，讓夏涵芝非常期待，透露自己將用來煮拿手菜「西班牙橄欖油蒜香蝦」。當日陪同女友出席的YouTuber走路痛，也在IG分享貓咪小黑坐在空氣鍋中的趣味照片，讓網友紛紛搞笑留言：「小黑看起來好好吃」、「小黑尚未意識到自己的處境…」。

活動當天還邀請了女子團體SPARQ，三位團員正在為下個月發行的新單曲「Wings Of Melody」積極準備中。團員之一的頌安分享成長背景時提到，自己從小在眷村長大，對中國菜有著濃濃感情，與同樣為眷村出身的餐廳老闆相談甚歡，一同細數記憶中的道地眷村菜。