快訊

剛放暑假遊樂園補助就取消？ 交通部：部長林佳龍已給指示

咬殺「小習維尼」？ 美國務卿曬狗引爆的中美外交衝突

主廚御用Aero Chef韓國空氣鍋 米其林料理輕鬆上桌

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

日前(7/10) Aero Chef團隊與荷風中國菜餐廳共同舉辦空氣鍋料理體驗活動，邀請美食部落客及對料理有興趣的貴賓朋友們蒞臨參與，由主廚親自示範三道餐廳獨門料理，解說空氣鍋的加熱原理及美味秘訣。烹煮過程中香氣四溢，讓現場來賓們直呼好餓；實際試吃後也讚不絕口，對於短時間內烹調出味覺層次如此豐富的料理感到十分驚喜。

空氣鍋料理廣受好評，經營IG「Han食計」的部落客Sammy特別喜歡主廚示範的紅咖哩，使用椰奶中和辛辣味的巧思令他印象深刻，並提到空氣鍋特殊防溢設計讓煮雞湯的步驟簡化許多，不必時常掀蓋查看或調整火侯。而最吸引他的是手把防燙設計及均衡導熱，不需開大火便能讓鍋中食材均勻受熱，對於料理新手來說是一大福音，可以非常快速上手，做出簡單又好吃的美味料理。

美食部落客奔奔小姐表示自己對料理很有興趣但經常擔心失敗，空氣鍋不需要特意攪拌也不容易燒焦的特性，讓料理變得更輕鬆簡單，甚至可取代壓力鍋及氣炸鍋，省去購買多款鍋具造成的不必要花費。奔奔小姐的IG除了曬美食也大方分享攝影技巧，利用質感餐盤廚具讓食物顯得相當吸引人。多功能搭配上韓國鍋具一貫的亮眼外型，空氣鍋讓料理吃起來可口、拍起來更美味，不僅是烹調神器也是餐桌主角。

J team實況主夏涵芝回憶起日本生活，提到當時幾乎天天下廚，最怕遇到標榜不沾鍋卻還是會燒焦黏底的平底鍋，而空氣鍋擁有專利的空氣層，烹調過程不需使用高溫大火、塗層不易受損、使用年限較長、均勻受熱且不沾黏等多項特色，讓夏涵芝非常期待，透露自己將用來煮拿手菜「西班牙橄欖油蒜香蝦」。當日陪同女友出席的YouTuber走路痛，也在IG分享貓咪小黑坐在空氣鍋中的趣味照片，讓網友紛紛搞笑留言：「小黑看起來好好吃」、「小黑尚未意識到自己的處境…」。

活動當天還邀請了女子團體SPARQ，三位團員正在為下個月發行的新單曲「Wings Of Melody」積極準備中。團員之一的頌安分享成長背景時提到，自己從小在眷村長大，對中國菜有著濃濃感情，與同樣為眷村出身的餐廳老闆相談甚歡，一同細數記憶中的道地眷村菜。

Aero Chef七合一空氣鍋現正於嘖嘖募資平台販售中，募資超早鳥優惠$2,380。更多商品資訊請至嘖嘖官網查詢

眷村 大火

延伸閱讀

南北韓問題險開戰 南韓男神鄭雨盛盼回復和平

TikTok違法蒐集移轉用戶個資 韓國開罰500萬

19禁韓劇《優雅的朋友們》首播放大招！元祖韓劇女神性感誘惑、命案、出軌　惹火情節讓人無法預料

【黑電影】屍速列車：感染半島。

相關新聞

你買了嗎？2020上半年「團購美食榜、網購飲品消費指標榜」出爐

今年上半年受疫情影響，網購成了消費大眾採買民生用品與食物囤糧的主要管道，ihergo愛合購統計1～6月份的銷售業績排序出...

愛鯊好朋友 雅典聯手非營利組織OCEARCH

近日，雅典表（Ulysse Nardin）宣佈與非營利研究組織OCEARCH合作，由於OCEARCH團隊對鯊魚的習性研究...

許曦文拉許韶恩、許老三為JORYA拍秋季形象大片 花絮照曝光星媽小S依舊最搶鏡

小S的大女兒許曦文Elly因為有著時尚界最愛的「高級臉（厭世臉）」，因此被女裝品牌JORYA看中，找她擔任代言人。先前曝...

主廚御用Aero Chef韓國空氣鍋 米其林料理輕鬆上桌

日前(7/10) Aero Chef團隊與荷風中國菜餐廳共同舉辦空氣鍋料理體驗活動，邀請美食部落客及對料理有興趣的貴賓朋友們蒞臨參與，由主廚親自示範三道餐廳獨門料理，解說空氣鍋的加熱原理及美味秘訣。烹煮過程中香氣四溢，讓現場來賓們直呼好餓；實際試吃後也讚不絕口，對於短時間內烹調出味覺層次如此豐富的料理感到十分驚喜。

首席電影配樂大師-《漢斯季默：好萊塢王者之音》10月登台

2020下半年，藝文表演界最大盛事─《漢斯季默：好萊塢王者之音》，由傳奇電影配樂大師漢斯季默親自策畫，將《獅子王》、《黑暗騎士》、《全面啟動》等得意之作以交響樂規模重新編曲。其中更加入獨家的訪談與幕後影片，以巨蛋級規格，打造集聲光享受於一身的史詩大秀，在歐洲巡演一票難求，今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演！

U值媒／金光刺眼的國會大廈 匈牙利布達佩斯

每個國家都有屬於他們的國會大廈（議會大廈），但位於匈牙利首都；布達佩斯的這座，被公認為最美的國會大廈。華麗壯觀又金光耀眼。布達佩斯的這座國會大廈非常好找，位於佩斯區的多瑙河邊，如果還是怕找不到，只要到了對岸的布達區往對面看，就一定會看到這棟很大的建築物。這棟建築在白天，白色的牆面在陽光的照射下，已經很壯觀動人。更別說到了夜晚，身為著名的地標，讓匈牙利政府打燈完全不手軟，讓遲鈍的人就算無法在白天感受到他的氣魄，也一定能在晚上感受到他的氣勢。

U值媒／苗栗西海岸衝浪熱點海灘

這幾年台灣海岸水上活動越來越多元，特別是老外喜愛的衝浪除了在北海岸、宜蘭、台東及墾丁外，西海岸最佳浪點就屬位苗栗竹南的假日之森濱海森林遊憩區了。假日之森位竹南龍鳳港南邊的濱海森林遊憩區內，遊憩區共有三處依序為假日之森、親子之森及長青之森，各區以步道/自行車道方式串接而成。而其中假日之森以海邊遊憩活動為主，因此除了設有更衣室及沖腳區外，也有衝浪店（教學體驗及器材租借）及異國風味餐飲店，假日時段才會有其他小吃攤也來設點。

每口都茶香！Aunt Stella「鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」登場

繼日前推出的零乳糖鮮果雪酪後，手工餅乾「Aunt Stella」近期再度於咖啡廳門市新推出「鐵觀音珍珠奶茶鬆餅」，帶來夏...

藍色香味療癒生活！D&G經典男女對香，新廣告性感爆表

2020的上半年，全球經歷一場緊張的疫情，大家人心浮動，台灣的疫情趨緩，大家也需要好好緩和心情了，DOLCE & GAB...

熱浪來襲！momo飲品銷售翻倍 這瓶單月賣20萬瓶最猛

炎熱天氣推升「涼夏經濟」狂飆，富邦媒（8454）旗下momo購物網6月飲品銷售較上月同期成長達五成。看好夏季冷飲商機，m...

連唇膏也有香奈兒可以穿了！菱格紋迷你包超經典登場

這幾季許多精品都推出迷你包款，用來收納耳機、手機等產品，就連唇膏也都有專屬的皮件，像是GUCCI、Louis Vuitt...

日本最美水族館 X Park 8月桃園開幕

有「日本最美水族館」之稱的橫濱八景島海島樂園海外首館「X Park」確定於8月7日開幕，主打近4層樓的透明觀景窗，帶來許...

熱門新聞

快來搶！ 800元「浪漫客庄旅遊券」還有10萬份等你登記

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

女友堅持花17萬買「全罩電動車」 網全傻眼：恥力要很高

報復性出遊！家長怒！暑假才放第二天 「免費遊樂園補貼」可能快取消？

振興加碼！全聯跨50品牌優惠、家樂福澎湃4萬元抵用券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。