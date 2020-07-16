連唇膏也有香奈兒可以穿了！菱格紋迷你包超經典登場

這幾季許多精品都推出迷你包款，用來收納耳機、手機等產品，就連唇膏也都有專屬的皮件，像是GUCCI、Louis Vuitton、PRADA等，都有推出超可愛的唇膏專用包。而現在，就連香奈兒也加入這個陣容，新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，典雅小巧的外型勢必又要成為熱賣商品了！

其實精品推出唇膏包多少和品牌自身擁有彩妝商品有關，像是GUCCI去年才正式推出彩妝系列，而PRADA未來也預計會和L'Oreal合作進攻美妝市場。至於香奈兒彩妝系列早就不是新鮮事，到了現在才推出其實稍嫌晚了，不過這次使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾，怎麼看都是滿滿的香奈兒style。

香奈兒這個新圓柱狀唇膏包內附小圓鏡，容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，旁邊其實也還有空隙，也可以收納一些化妝小物，像是小刷具、小剪刀等等，重點是包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素，也讓包款更方便攜帶又不失優雅格調。