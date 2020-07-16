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連唇膏也有香奈兒可以穿了！菱格紋迷你包超經典登場

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
香奈兒新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾。33,500元。圖／摘自官網
香奈兒新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾。33,500元。圖／摘自官網

這幾季許多精品都推出迷你包款，用來收納耳機、手機等產品，就連唇膏也都有專屬的皮件，像是GUCCI、Louis Vuitton、PRADA等，都有推出超可愛的唇膏專用包。而現在，就連香奈兒也加入這個陣容，新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，典雅小巧的外型勢必又要成為熱賣商品了！

其實精品推出唇膏包多少和品牌自身擁有彩妝商品有關，像是GUCCI去年才正式推出彩妝系列，而PRADA未來也預計會和L'Oreal合作進攻美妝市場。至於香奈兒彩妝系列早就不是新鮮事，到了現在才推出其實稍嫌晚了，不過這次使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾，怎麼看都是滿滿的香奈兒style。

香奈兒這個新圓柱狀唇膏包內附小圓鏡，容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，旁邊其實也還有空隙，也可以收納一些化妝小物，像是小刷具、小剪刀等等，重點是包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素，也讓包款更方便攜帶又不失優雅格調。

如果實在覺得唇膏包太小，香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金銀兩色金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。

香奈兒新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾。33,500元。圖／摘自官網
香奈兒新推出一款圓柱狀黑色唇膏鍊帶包，使用小牛漆皮搭配金色金屬雙C細節，還有標誌性的菱格紋裝飾。33,500元。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素。圖／摘自官網
容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
香奈兒另外也有類似設計但容量相對大的金屬質感小羊皮鍊子手拿包，共有兩種尺寸可以選擇。圖／摘自官網
容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素。圖／摘自官網
容量可以放入一個COCO晶亮水唇膏，包蓋附上的皮穿鍊帶同樣也是香奈兒經典設計元素。圖／摘自官網

香奈兒

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