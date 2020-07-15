正官庄指定品59折起、振興券消費滿萬最高享3000元回饋

振興券發放，各品牌、通路加碼好康齊發，保健食品業者推出商品優惠、滿額贈禮等活動，讓消費者響應振興經濟的同時也兼顧健康。

人蔘品牌正官庄推出振興三倍券門市感心服務，網路挑選門市宅配到府，讓民眾輕鬆振興經濟，安心強化保護力。此外，到正官庄門市消費還可享優惠最低59折起，使用三倍券消費滿萬贈滿額禮、購物金回饋及刮刮卡抽健康禮，最高可享3,000元回饋。

正官庄表示，此次搭配政府三倍券提供大眾好康優惠，門市購買指定商品高麗蔘糖2罐可享優惠價59折、熱銷商品活蔘28D PLUS 2盒優惠價78折。除了購物優惠，持振興三倍券在門市消費滿萬可享10%購物金回饋，再贈市值900元的璀璨蔘之禮及振興健康刮刮卡。

刮刮卡贈品內容包含：正官庄高麗蔘精EVERYTIME PLUS 10入(市值1,100元)、GoodBASE紅石榴飲10入（市值833元），回饋金等多項優惠加總最高回饋3,000元。此外，使用網路挑選產品、門市宅配到府的振興三倍劵服務方案，正官庄官方購物網加碼贈回購金500元。

正官庄明星商品「高麗蔘精EVERYTIME」、「GoodBASE紅石榴系列」，即撕即飲的特色，方便忙碌的現代人隨時、隨身進行補充，扶原中醫診所總院長郭大維醫師表示，「高麗蔘精EVERYTIME」內含成分單純，只有水、6年根高麗蔘精華與果寡糖，其中高麗蔘多達30多種以上的人蔘皂苷；「GoodBASE紅石榴系列」萃取有「水果中的紅寶石」之稱的伊朗紅石榴，是韓國歐膩維持日常美妍聖品No.1的秘密武器。