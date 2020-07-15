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玩賓果送料理、禮券7折！「玖尹」時尚中菜7/18開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
黑椒烤米鴨佐玫瑰桂花醬。記者陳睿中／攝影
黑椒烤米鴨佐玫瑰桂花醬。記者陳睿中／攝影

經歷超過半年的試營運期，主打台粵創意中菜的「玖尹」中式餐酒館（Royal Joying Soirée），終將於7月18日起正式開幕。店內除了進行硬體微調之外，也以為原本的菜單為基礎，新推出玖尹黑椒烤米鴨、京都式八味慢烤美國牛肋排等餐點。為慶祝正式開幕，7月18日起，也會推出賓果活動、下午茶套餐699元等不同的優惠方案。

鄰近台北伊通公園的玖尹，規劃1樓與地下室為用餐空間，設有88席座位。此次汲取自2019年12月試營運至今的經驗，將入口重新設計，並且將地下一樓的用餐空間，調整成為深孔雀綠色系，搭配大理石桌面、牆面鏡等元素。除了將大型包廂內改為橢圓餐桌，也增設6人的小型包廂。

針對菜色部份，玖尹本就供應有黃燜湯金魚餃、法國黑松露流沙芝麻球、蟹籽紅米香脆龍蝦布拉腸粉等多樣化的點心，還有以顏家礦產背景為靈感的「顏式秘製黑金叉燒」等餐點。此次正式開幕，又再增添黑椒烤米鴨佐玫瑰桂花醬、京都式八味慢烤美國牛肋排、煙煄蜜汁魚配檳榔花、金桔果油淋派燒腩排等多款新菜，帶來更多的用餐選擇。另外，玖尹也於下午茶時段，推出「港點佐調酒」的「下午酒」型態。

為慶祝正式開幕，7月18日至7月31日期間，用餐即可參加賓果遊戲，有機會獲得主廚菜餚或原價5折的優惠；另有會員儲值券7折的折扣方案。針對下午茶時段，可從鵝肝黑豚小籠包、上品鮑魚燒賣等8款餐點中，任選4款組合，優惠價699元。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

多瑙河香芋松子天鵝酥。記者陳睿中／攝影
多瑙河香芋松子天鵝酥。記者陳睿中／攝影
京都式八味慢烤美國牛肋排。記者陳睿中／攝影
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玖尹品味盤。記者陳睿中／攝影
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下午茶 京都 菜色

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