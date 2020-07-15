聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／屹立中山戰區8年 「一騎札幌拉麵店」7月27日停業
愛吃拉麵的拉麵控，恐怕又將少一處吃麵的好去處了！來自北海道的「一騎札幌拉麵店」，7月15日於官方粉絲團宣佈，因租約期滿，預定將於7月27日結束營業。
一騎札幌拉麵店台灣本店創業自2012年12月，在被視為拉麵一級戰區的「中山區」已經有8年歷史，具有一定的支持者。店內拉麵標榜是來自日本北海道的口味，由日本一騎的師父指導傳授。店內供應有味噌拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵、特製豬骨鹽拉麵等多種口味的拉麵，不時還會推出季節限定口味。目前一騎札幌拉麵在google上共有超過650則評論，平均3.8分。而除了台灣店之外，一騎在千歲、札幌、名古屋等地，也都有開設分店。
根據官方公告，因租約期滿不再續約，預定7月27日結束營業。公告中也指出，後續將何去何從，將會在官方粉絲頁公佈消息。隨著消息一出，也有不少網友留言、按讚表達支持，並表示「等候佳音！加油」而除了一騎之外，今年5月時，擁有超高人氣、同樣位於中山區的「勝王」拉麵店，也因土地都更因素，無限期休業，直到找到新的店面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言