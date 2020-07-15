獨／屹立中山戰區8年　「一騎札幌拉麵店」7月27日停業

愛吃拉麵的拉麵控，恐怕又將少一處吃麵的好去處了！來自北海道的「一騎札幌拉麵店」，7月15日於官方粉絲團宣佈，因租約期滿，預定將於7月27日結束營業。

一騎札幌拉麵店台灣本店創業自2012年12月，在被視為拉麵一級戰區的「中山區」已經有8年歷史，具有一定的支持者。店內拉麵標榜是來自日本北海道的口味，由日本一騎的師父指導傳授。店內供應有味噌拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵、特製豬骨鹽拉麵等多種口味的拉麵，不時還會推出季節限定口味。目前一騎札幌拉麵在google上共有超過650則評論，平均3.8分。而除了台灣店之外，一騎在千歲、札幌、名古屋等地，也都有開設分店。