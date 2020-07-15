快來搶！ 800元「浪漫客庄旅遊券」還有10萬份等你登記

客委會發行的800元電子券「浪漫客庄旅遊券」，今上午九時展開第一波登記，截至下午五時為止，共有36394人登記，離額滿的14萬份還有一段距離。客委會主委楊長鎮表示，這波登記期有五天，第一天成績在「預期的範圍之內」，他估計民眾的注意力可能被三倍券吸走，未來幾天會加強宣傳。

「浪漫客庄旅遊券」第一波登記限定「敬老家庭」，年輕人必須和65歲以上長輩相揪登記、還必須取得身分證上傳，登錄手續較其他振興券麻煩。楊長鎮表示，此舉用意是讓年輕人照顧對網路陌生的銀髮族，並促進青銀世代之間的感情。

此次各部會加碼的振興券都採電子票券，也都面臨網站頻寬、負載量等壓力。農遊券前幾天曾發生網站當機，「浪漫客庄旅遊券」昨上路兩個半小時，便公告暫停登錄服務15分鐘。客委會表示，網站並未遇到當機等問題，暫停只是為了優化資料庫和系統維護作業，將網站系統整個升級。

●凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎，抽中者即可獲得800元「客庄電子旅遊券」，一人一機限領取一次。