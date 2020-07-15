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關鍵字：彩鑽、翡翠、祖母綠 香港珠寶春拍億級品揭曉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
富藝斯的春季珠寶拍賣，由21.52 克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒，以約3500萬台幣（9,150,000港元）最高價成交。圖／富藝斯提供
富藝斯的春季珠寶拍賣，由21.52 克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒，以約3500萬台幣（9,150,000港元）最高價成交。圖／富藝斯提供

香港春拍陸續於上週落幕，四大國際拍賣行的珠寶拍賣成績都不錯。而觀察高價的成交拍品中，本季買家的出手較為保守，彩鑽、翡翠、祖母綠、紅藍寶石為主角的作品最有買氣，其中彩鑽持續近幾年的熱度，分別在佳士得蘇富比的專場上以最高價成交。

彩鑽是佳士得本季賣最好的品項，7月9日舉行的佳士得瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，最高價拍品為12.11克拉濃彩藍色IF馬眼形鑽石戒指，經超過15分鐘的激烈競標後，以超越估價的約4.65億元台幣（1.2億港元）成交。另一枚較小顆的2.08克拉濃彩馬眼形IF藍鑽鑽戒，也以逾高估價的約4155萬元台幣成交。蘇富比兩顆艷彩心形彩鑽 – 一枚5.04克拉的心形艷彩VS2藍鑽鑽戒，與一枚4.49克拉心形艷彩IF粉鑽鑽戒 – 分別以3.1億元台幣（81,796,000港元）和2.4億元台幣（63,002,500港元）成交，成績不錯。

翡翠向來是亞洲人心目中最美麗的寶石，向來甚受歡迎。蘇富比一條「帝王綠」天然翡翠珠鍊，由37顆來自同一原石的翡翠珠組成，為博物館收藏等級的珠寶，以約3億元台幣（80,657,000港元）成交。佳士得一對水頭優美的翡翠及鑽石耳環，以比拍前低估價兩倍的約3800萬元台幣（9,965,000港元）拍出。

紅藍綠貴重寶石都有不錯表現，富藝斯前四大拍品有三件為哥倫比亞天然祖母綠為主石的珠寶；邦瀚斯的前5名也有兩件祖母綠珠寶。另一方面，以珠寶品牌來看，則是海瑞溫斯頓、格拉夫、卡地亞、寶格麗在拍場上都有一定的買氣。

5.04克拉的心形艷彩VS2藍鑽鑽戒於蘇富比以約3.1億元台幣最高價成交。圖／蘇富比提供
5.04克拉的心形艷彩VS2藍鑽鑽戒於蘇富比以約3.1億元台幣最高價成交。圖／蘇富比提供
富藝斯的春季珠寶拍賣，由21.52 克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒，以約3500萬台幣（9,150,000港元）最高價成交。圖／富藝斯提供
富藝斯的春季珠寶拍賣，由21.52 克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒，以約3500萬台幣（9,150,000港元）最高價成交。圖／富藝斯提供
「帝王玉」天然翡翠珠鍊，以約3億元台幣成交。圖／蘇富比提供
「帝王玉」天然翡翠珠鍊，以約3億元台幣成交。圖／蘇富比提供
蘇富比領銜的心形彩鑽（上）4.49克拉心形艷彩粉紅色內部無瑕（IF）鑽石戒指，與（下）5.04克拉心形艷彩藍色VS2、Type IIb鑽石戒指，分別以約2.4億元台幣（63,002,500港元）和約3.1億元台幣（81,796,000港元）成交。圖／蘇富比提供
蘇富比領銜的心形彩鑽（上）4.49克拉心形艷彩粉紅色內部無瑕（IF）鑽石戒指，與（下）5.04克拉心形艷彩藍色VS2、Type IIb鑽石戒指，分別以約2.4億元台幣（63,002,500港元）和約3.1億元台幣（81,796,000港元）成交。圖／蘇富比提供
一枚12.11克拉濃彩藍色IF馬眼形鑽石戒指在佳士得以本季最高價約4.65億元台幣（1.2億港元）成交。圖／佳士得提供
一枚12.11克拉濃彩藍色IF馬眼形鑽石戒指在佳士得以本季最高價約4.65億元台幣（1.2億港元）成交。圖／佳士得提供

珠寶 佳士得 蘇富比

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