暑假活動來新北 夜釣、賞光雕、遊樂設施通通有

暑假來這就對了，新北市農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，民眾晚上可以參加夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯，8月期間還可在朱銘美術館、中角灣沙灘、魚路古道及櫻花公園等4處欣賞光雕展演，不論是戶外、藝文活動都能一手掌握。

農業局表示，從7月底至8月底，民眾可以到淡水漁人碼頭、富基漁港、草里漁港等3體驗免費的各式遊樂設施、七夕情人節煙火秀及爵士樂演奏會，北海岸時尚藝術季、夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤及音樂會。甘藷產季從8月底開始，此次選在夜間舉辦甘藷焢窯，讓大家避開炎熱的太陽，各位市民朋友可以邊吹著夜晚涼涼的微風，邊品嚐美味焢窯甘藷。