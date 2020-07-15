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對抗環境髒汙！香奈兒推「深海精萃」3款深層清潔新品
許多人都知道，保養的第一步驟就是徹底清潔，但近期天氣熱，加上各種環境污染，該如何做到深層清潔，讓肌膚無負擔，成為最重要的公作。香奈兒在2018年推出5款清潔產品，強調溫和不刺激，卻能清潔保養，2020年再推出3款「深海精萃」為主的清潔用品，不同質地與功效，都能讓大家做到深層清潔，讓肌膚維持在最佳狀態。
香奈兒全新的深海精萃清潔系列，包括潔顏凝露、去角質凝膠、清潔面膜等，內含藍綠藻，能清潔肌膚髒污，對抗外界污染，鹽角草萃取能夠調節水分，強化保濕。
深海精萃潔顏凝露適合所有膚質，洗淨後達到清潔、保養與防護，以綿密泡沫，去除彩妝、防曬品與污染微粒，可以每天使用。而一周可使用1至3次的深海精萃去角質凝膠，含有2種不同大小的荷荷芭微粒，清除毛孔污垢，去除老廢角質，增加紫球藻可加強防禦力，深海泉水可以為表皮層加入微量元素。
另外可以視肌膚狀況，使用深海精萃清潔面膜，適合早上化妝、保養前使用，薄塗可讓肌膚更好上妝，厚敷可以深層淨化，每次使用塗抹停留10分鐘，再用化妝棉卸除面膜，並用冷水洗淨。清潔面膜內含保濕因子，搭配法國高嶺土成分，深層淨化肌膚。
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