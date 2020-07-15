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LV早春女裝「玩起來」！當愛麗絲夢遊仙境突擊辦公室

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登發表2021早春女裝。圖／LV提供
路易威登發表2021早春女裝。圖／LV提供

呼應品牌的旅行元素，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2021早春女裝系列以「玩起來（Game on）」作為主題，並且別出心裁的在女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的工作室拍攝形象圖，服裝本身有著愛麗絲夢遊仙境的新奇魔幻，搭襯辦公室場景也創作出衝突對比的情境。

早春系列女裝以心靈做為旅程的起點，風格來自自我情感的領域，可能是令人難忘的色彩、迷人的剪裁或精心規劃的穿搭技巧，透過「Game On」玩起來的活潑，主張時尚就是一場遊戲，將時裝作為畫布揮灑自由創意。早春女裝揉合了Monogram經典圖案、撲克牌四種花色的脈絡，在夢幻世界中，有梅花盛開、黑桃穿透、鑽石閃耀還有至高無上的紅心圖案。Monogram圖案也象徵著一副紙牌，作為包款的設計，是路易威登旅行者最忠實的伴侶，作為貫穿旅程的元素，也透過「Game On」這場輕鬆愉快的冒險，表達早春女裝的恣意與自信。

以女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的視角，2021早春女裝踏上的是一場私人旅程，他如此陳述發想經過，「早春女裝系列，就像望向已呼喚我許久、但我卻沒有時間造訪的地方，透過靈感的不斷揭發，作為探索自身創意的旅程。」也透過在巴黎新橋的工作室所拍攝的形象圖，來織造這場夢遊的想像國度。

撲克牌是2021早春重要的靈感發想。圖／LV提供
撲克牌是2021早春重要的靈感發想。圖／LV提供
將包款和撲克牌結合，是發揮在2021早春女裝的創意。圖／LV提供
將包款和撲克牌結合，是發揮在2021早春女裝的創意。圖／LV提供
路易威登發表2021早春系列，輪廓相當實穿簡約。圖／LV提供
路易威登發表2021早春系列，輪廓相當實穿簡約。圖／LV提供
2021早春的形象圖在女裝藝術總監的工作室拍攝。圖／LV提供
2021早春的形象圖在女裝藝術總監的工作室拍攝。圖／LV提供
路易威登線上發表2021早春女裝。圖／LV提供
路易威登線上發表2021早春女裝。圖／LV提供
可愛的路易威登門僮Gaston。圖／LV提供
可愛的路易威登門僮Gaston。圖／LV提供
Twist手袋也結合愛心和撲克牌推出新款。圖／LV提供
Twist手袋也結合愛心和撲克牌推出新款。圖／LV提供
愛心包款上的紅色小愛心和LV字樣設計也來自撲克牌的概念。圖／LV提供
愛心包款上的紅色小愛心和LV字樣設計也來自撲克牌的概念。圖／LV提供
Petite Malle 包款綴滿Monogram和紅心。圖／LV提供
Petite Malle 包款綴滿Monogram和紅心。圖／LV提供
愛心包款是2021早春的獨特包型。圖／LV提供
愛心包款是2021早春的獨特包型。圖／LV提供
2021早春的Speedy包款結合撲克牌的圖樣。圖／LV提供
2021早春的Speedy包款結合撲克牌的圖樣。圖／LV提供
條紋與配色的運用，在早春有驚喜表現。圖／LV提供
條紋與配色的運用，在早春有驚喜表現。圖／LV提供
Oversize的肩線輪廓打造女裝藝術總監心中的自信風采。圖／LV提供
Oversize的肩線輪廓打造女裝藝術總監心中的自信風采。圖／LV提供

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