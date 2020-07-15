LV早春女裝「玩起來」！當愛麗絲夢遊仙境突擊辦公室

呼應品牌的旅行元素，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2021早春女裝系列以「玩起來（Game on）」作為主題，並且別出心裁的在女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的工作室拍攝形象圖，服裝本身有著愛麗絲夢遊仙境的新奇魔幻，搭襯辦公室場景也創作出衝突對比的情境。

早春系列女裝以心靈做為旅程的起點，風格來自自我情感的領域，可能是令人難忘的色彩、迷人的剪裁或精心規劃的穿搭技巧，透過「Game On」玩起來的活潑，主張時尚就是一場遊戲，將時裝作為畫布揮灑自由創意。早春女裝揉合了Monogram經典圖案、撲克牌四種花色的脈絡，在夢幻世界中，有梅花盛開、黑桃穿透、鑽石閃耀還有至高無上的紅心圖案。Monogram圖案也象徵著一副紙牌，作為包款的設計，是路易威登旅行者最忠實的伴侶，作為貫穿旅程的元素，也透過「Game On」這場輕鬆愉快的冒險，表達早春女裝的恣意與自信。