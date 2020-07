HAPPY GO振興加碼10倍優惠 暢玩22間樂園再抽萬元旅券

迎接暑假出遊旺季,HAPPY GO響應政府三倍券及安心旅遊補助,即日起推出「HAPPY GO振興加碼快樂多10倍」活動,邀請千萬卡友暢遊全台22間遊樂園並順遊台中、高雄二大商圈,推出開寶箱得點數,再抽萬元旅遊券。並歡慶HAPPY GO App 200萬下載,還有抽萬點活動,讓卡友輕鬆放大政府補助優惠。

「HAPPY GO振興加碼快樂多10倍」活動包括配合政府安心旅遊計畫,19歲以下免費的全台22間遊樂園,以及台中、高雄二大商圈,即日起透過HAPPY GO App開啟活動頁面,就可於樂園入門處或售票處開啟AR寶箱,可獲得100~1,000點不等的HAPPY GO點數,再加碼抽雄獅萬元旅遊券,讓卡友享10倍優惠。台中麗寶樂園推出憑HAPPY GO App享樂園購票優惠,19歲以上需購票者,約65折優惠票價。

HAPPY GO也順勢推出App調查,看哪間樂園免費入園讓民眾最感興趣,短短五天吸引四萬多人投票。調查結果,由同時擁有動物園及水上樂園的六福村奪冠,其次為麗寶樂園,九族文化村和劍湖山世界,避暑勝地杉林溪森林遊樂園也名列前五位。