HAPPY GO振興加碼10倍優惠 暢玩22間樂園再抽萬元旅券

迎接暑假出遊旺季，HAPPY GO響應政府三倍券及安心旅遊補助，即日起推出「HAPPY GO振興加碼快樂多10倍」活動，邀請千萬卡友暢遊全台22間遊樂園並順遊台中、高雄二大商圈，推出開寶箱得點數，再抽萬元旅遊券。並歡慶HAPPY GO App 200萬下載，還有抽萬點活動，讓卡友輕鬆放大政府補助優惠。

「HAPPY GO振興加碼快樂多10倍」活動包括配合政府安心旅遊計畫，19歲以下免費的全台22間遊樂園，以及台中、高雄二大商圈，即日起透過HAPPY GO App開啟活動頁面，就可於樂園入門處或售票處開啟AR寶箱，可獲得100～1,000點不等的HAPPY GO點數，再加碼抽雄獅萬元旅遊券，讓卡友享10倍優惠。台中麗寶樂園推出憑HAPPY GO App享樂園購票優惠，19歲以上需購票者，約65折優惠票價。

HAPPY GO也順勢推出App調查，看哪間樂園免費入園讓民眾最感興趣，短短五天吸引四萬多人投票。調查結果，由同時擁有動物園及水上樂園的六福村奪冠，其次為麗寶樂園，九族文化村和劍湖山世界，避暑勝地杉林溪森林遊樂園也名列前五位。