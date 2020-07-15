台泰名廚聯手！首間當代海岸料理「Coast」飄香晶華

米其林一星主廚林泉、泰國名廚伊恩．基第差（Ian Kittuchai）攜手合作的當代海岸料理餐廳「Coast」，將於7月16日進駐台北晶華酒店。店內料理同時結合法式技巧與泰式風味，設計出鰹魚／棕櫚糖／花生、皇帝石斑／冬陰湯／菇等不同菜餚，其中一道「泰式奶茶」，更是將傳統的泰式奶茶重新拆解組合，創造出傳統與新奇兼具的新鮮滋味。

「伊恩．基第差」是全球第一位國際五星級酒店的泰籍行政總主廚，並擔任泰國「廚神當道」與「料理鐵人」的主持人，還設有廚藝訓練機構、從事餐飲顧問、出版食譜等多元發展，乃是泰國家喻戶曉的廚神級人物。至於由林泉坐鎮的「MUME」餐廳，在台開業至今5年，已獲得台北米其林一星、亞洲50大餐廳第18名等殊榮。過去兩人曾於2019年攜手，於晶華酒店開設快閃餐廳，本次正式合作，全新打造出「Coast」餐廳。並由伊恩的左右手「帕德」（Pod）擔任店內主廚。

Coast標榜為台灣首間以「當代海岸料理」（Modern Coastal Cuisoine）為訴求的餐廳，使用新鮮的時令海鮮等食材，搭配法式料理技法呈現。相較於過去快閃店的型態，本次的菜單已經過帕德與林泉的些許調整，更能精準呈現料理特色，並滿足台灣顧客的喜好。開胃的「西瓜／魚鬆／鮭魚卵」，乃是泰國經典的組合，透過醃製過的西瓜搭配鰹魚魚鬆，還有鮭魚卵、紅蔥頭等香料與花卉的點綴，呈現出甜鹹交錯的平衡滋味。

「鰹魚／棕櫚糖／花生」則是將泰國皇室點心重新變化，在脆塔皮中添入鰹魚、紅蔥頭、花生與多種香料，開胃之餘，仍保有豐富的口感與香甜清爽。透過各種時令海鮮，Coast也創造出紅魽／夏季水果／紅辣椒、干貝／炒米／手指檸檬、皇帝石斑／冬陰湯／菇等多道佳餚，各有不同風采。自首度快閃就擄獲人心的「泰式奶茶」，則是將泰國手標紅茶搭配白巧克力、椰奶、雞蛋、煉乳等食材，製作成泰奶冰淇淋杯上桌，食用時，再倒上西谷米與泰奶，不論視覺或是味覺，都是一種新奇感受。