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三倍券首日衝高百貨人潮業績 3000一次梭哈使用居多

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
振興三倍券首日，新光三越台北南西店的消費人潮。圖／新光三越提供
振興三倍券首日，新光三越台北南西店的消費人潮。圖／新光三越提供

振興三倍券消費抵用上路正逢暑假首日，加上各大百貨商場推出多樣振興加碼回饋，吸引消費者振興券一拿到手，就直衝百貨採購鎖定商品。由於百貨多數針對振興券推出消費3千元回饋，百貨指出，不少消費者都會將3千元振興券一次梭哈使用，小面額消費則集中在美食街餐飲。

新光三越觀察振興三倍券首日使用情況指出，對比去年同期來客數成長2成，加上今年特別加碼推出「超級卡利High」，業績更是翻倍成長。由於新光三越7/15至7/19推出持實體三倍券滿3,000送1,000抵用券，雖然振興三倍券兌換首日一早在超商出現排隊塞車、當機問題，但新光三越統計開店一小時，全台有約500名消費者持振興券前往消費，當中以在服飾、化妝品消費，一次梭哈使用為多。

遠東百貨指出，遠百各分店使用三倍券金額以台中大遠百、板橋大遠百為前一、二名；消費產品類別，台中、板大以休閒運動為主，板橋中山店以餐廳為主，高雄店則以保健、家電為主，皆以生活需求為主要購買首選。由於遠百百貨服飾主打滿3,000回饋1,500，吸引民眾把振興券3千元一次抵用，小面額消費則集中在小吃餐飲。

SOGO表示，振興三倍券首日，台北忠孝、復興店業績成長30％，民眾使用三倍券多用來消費在化妝品、戶外運動、餐飲等業種。

環球購物中心指出，振興三倍券消費首日，一早開店即湧現人潮，當中以化妝品、3C家電及運動用品、玩具為主。除了紙本消費，行動支付中以台灣Pay使用率最高，光新北中和店一小時內使用台灣Pay消費金額即超過百萬，主要為因單筆消費可現折20%，每筆最高現折200元。相較去年暑假首日整體業績及人潮預計成長2成，也預估振興三倍券將帶動全台七店整體業績成長2成。

桃園大江購物中心表示，一開店陸續有消費者持振興三倍券消費，多使用於全館餐飲、服飾、鞋類，其中餐飲美食街多收到小面額200元券別。

民眾在美食街餐飲多使用小面額三倍券居多。圖／大江購物中心提供
民眾在美食街餐飲多使用小面額三倍券居多。圖／大江購物中心提供
SOGO指出，民眾使用三倍券特別青睞美妝業種。圖／SOGO提供
SOGO指出，民眾使用三倍券特別青睞美妝業種。圖／SOGO提供
振興三倍券首日，新光三越信義A8的排隊人潮。圖／新光三越提供
振興三倍券首日，新光三越信義A8的排隊人潮。圖／新光三越提供
振興三倍券首日，忠孝SOGO特賣會人潮。記者江佩君／攝影
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