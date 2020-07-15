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林書豪詮釋COACH新銳設計系列 塗鴉馬車圖案傻得可愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
林書豪詮釋COACH新銳設計系列後背包款25,800元。圖／COACH提供
林書豪詮釋COACH新銳設計系列後背包款25,800元。圖／COACH提供

近日COACH發表與大陸平面設計師廣煜、李若思與譚茜共同創作的新銳設計系列，以旗下經典包款Hutton、Hayden及腰包推出充滿塗鴉童趣的設計，品牌代言人林書豪也演繹了後背包款式，顯現品牌和新一代接軌的方向。

自從2019早秋在大陸發表大秀起，COACH即與大陸藝術家推出新銳設計系列，在原有單品上做概念的升級，也貼近青春原創的表達，用以展現品牌年輕化、深入社群的方向，單品涵蓋服裝、手袋與配件等。近期的跨界合作是與平面設計師廣煜共同進行，擷取他富於創造力的視覺形象設計，加上兩位大陸東華大學學生李若思與譚茜，為COACH的形象注入藝術設計的能量。

本次合作靈感源自品牌在五○年代創立的馬車標誌，由設計師將塗鴉文化結合此經典圖樣，用年輕一代的獨特筆觸勾勒全新圖案，也為品牌即將到來的80周年注入青春活力，簡單隨性的線條有水墨畫的影子，既古老又現代，藝術家們創作的4款圖樣也可印製在限定款手袋之上。近期以LINE作為主要發聲的COACH，也針對消費者推出7月底前凡至LINE官方帳號選購新銳設計系列、再於實體店鋪結帳，就可獲得精緻小禮的活動。

（左）Hutton Saddle手袋19,800元、（右）Hutton Belt手袋13,800元。圖／COACH提供
（左）Hutton Saddle手袋19,800元、（右）Hutton Belt手袋13,800元。圖／COACH提供
林書豪演繹COACH新銳設計系列腰包，16,800元。圖／COACH提供
林書豪演繹COACH新銳設計系列腰包，16,800元。圖／COACH提供
男裝COACH新銳設計系列後背包，25,800元。圖／COACH提供
男裝COACH新銳設計系列後背包，25,800元。圖／COACH提供
男裝耳機小物收納包，4,900元。圖／COACH提供
男裝耳機小物收納包，4,900元。圖／COACH提供
模特兒演繹COACH新銳設計系列手袋。圖／COACH提供
模特兒演繹COACH新銳設計系列手袋。圖／COACH提供
男裝Rivington腰包，16,800元。圖／COACH提供
男裝Rivington腰包，16,800元。圖／COACH提供
Hutton Saddle手袋，19,800元。圖／COACH提供
Hutton Saddle手袋，19,800元。圖／COACH提供
Hayden手袋，9,900元。圖／COACH提供
Hayden手袋，9,900元。圖／COACH提供

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