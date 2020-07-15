林書豪詮釋COACH新銳設計系列 塗鴉馬車圖案傻得可愛
近日COACH發表與大陸平面設計師廣煜、李若思與譚茜共同創作的新銳設計系列，以旗下經典包款Hutton、Hayden及腰包推出充滿塗鴉童趣的設計，品牌代言人林書豪也演繹了後背包款式，顯現品牌和新一代接軌的方向。
自從2019早秋在大陸發表大秀起，COACH即與大陸藝術家推出新銳設計系列，在原有單品上做概念的升級，也貼近青春原創的表達，用以展現品牌年輕化、深入社群的方向，單品涵蓋服裝、手袋與配件等。近期的跨界合作是與平面設計師廣煜共同進行，擷取他富於創造力的視覺形象設計，加上兩位大陸東華大學學生李若思與譚茜，為COACH的形象注入藝術設計的能量。
本次合作靈感源自品牌在五○年代創立的馬車標誌，由設計師將塗鴉文化結合此經典圖樣，用年輕一代的獨特筆觸勾勒全新圖案，也為品牌即將到來的80周年注入青春活力，簡單隨性的線條有水墨畫的影子，既古老又現代，藝術家們創作的4款圖樣也可印製在限定款手袋之上。近期以LINE作為主要發聲的COACH，也針對消費者推出7月底前凡至LINE官方帳號選購新銳設計系列、再於實體店鋪結帳，就可獲得精緻小禮的活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言