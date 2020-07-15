林書豪詮釋COACH新銳設計系列 塗鴉馬車圖案傻得可愛

近日COACH發表與大陸平面設計師廣煜、李若思與譚茜共同創作的新銳設計系列，以旗下經典包款Hutton、Hayden及腰包推出充滿塗鴉童趣的設計，品牌代言人林書豪也演繹了後背包款式，顯現品牌和新一代接軌的方向。

自從2019早秋在大陸發表大秀起，COACH即與大陸藝術家推出新銳設計系列，在原有單品上做概念的升級，也貼近青春原創的表達，用以展現品牌年輕化、深入社群的方向，單品涵蓋服裝、手袋與配件等。近期的跨界合作是與平面設計師廣煜共同進行，擷取他富於創造力的視覺形象設計，加上兩位大陸東華大學學生李若思與譚茜，為COACH的形象注入藝術設計的能量。