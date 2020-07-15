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lululemon進駐台北101 王陽明、蔡詩芸合體揮汗相挺

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王陽明（左）與蔡詩芸（右）在lululemon台北101店開幕時，示範兩人有氧運動。圖／lululemon提供
王陽明（左）與蔡詩芸（右）在lululemon台北101店開幕時，示範兩人有氧運動。圖／lululemon提供

來自加拿大的頂級運動品牌lululemon正式進駐台北101，開幕當天也邀請了銀色夫妻檔王陽明、蔡詩芸來站台，並分享他們實際穿著的體驗，兩人依舊在現場曬恩愛，還一同揮汗運動，有著許多甜蜜互動。

王陽明（左）穿著Airing Easy Buttondown襯衫搭配ABC Jogger褲款，展現率性氣質。圖／lululemon提供
王陽明（左）穿著Airing Easy Buttondown襯衫搭配ABC Jogger褲款，展現率性氣質。圖／lululemon提供

lululemon在台北101的全新據點，也是品牌在台的第三家直營門市，佔地50坪，陳列了最完整的男、女裝以及配件系列，更提供了不少獨家販售的品項。開幕當天lululemon也邀請了王陽明、蔡詩芸來擔任嘉賓，分享兩人之間的運動穿搭心得。剛剛升格為人父的王陽明最看重的是品牌為男性量身打造的ABC Jogger褲款，除了顏色好搭配之外，還能修飾身形，他更自曝說「Dizzy（蔡詩芸）也覺得我屁股很翹」。而蔡詩芸則說「lululemon的服裝包覆性都很夠，除了穿起來很舒服之外，因為剪裁貼身所以看起來很性感」。

蔡詩芸身穿Hype It Up夾克、Energy Bra Longline長版運動內衣，搭配lululemon與施華洛世奇合作的水晶瑜珈褲登場。圖／lululemon提供
蔡詩芸身穿Hype It Up夾克、Energy Bra Longline長版運動內衣，搭配lululemon與施華洛世奇合作的水晶瑜珈褲登場。圖／lululemon提供

不僅如此，王陽明、蔡詩芸還在現場示範兩人有氧運動，還結合快問快答，正巧給了他們放閃的機會。對剛成為新手爸媽的兩人，王陽明表示因為小孩還是太太照顧比較多，深刻覺得當媽真的不容易；蔡詩芸則對新手爸爸的王陽明給予了近滿分的評價，並提到現在正在調整與小孩的三人平衡關係，只要有機會依舊會去甜蜜約會。

lululemon台北101店，在店裝上也融入了在地化的特色。圖／lululemon提供
lululemon台北101店，在店裝上也融入了在地化的特色。圖／lululemon提供

全新的lululemon台北101門市，擁有寬敞明亮的配置，運用台灣磚瓦建築作為靈感取材，並在試衣間妝點台灣花布，為消費者帶來一個親切、充滿活力的購物空間。不僅如此，蔡詩芸在開幕活動時穿搭的SWAROVSKI WUNDER UNDER水晶瑜珈褲，就僅在這個據點銷售，限量15件。也提供了Asia Fit Collection，無論從用料、剪裁及設計上，都是符合亞洲人身型穿搭的運動服。

lululemon Define Jacket Asia Fit夾克3,980元。圖／lululemon提供
lululemon Define Jacket Asia Fit夾克3,980元。圖／lululemon提供

lululemon在台北101的全新據點，也是品牌在台的第三家直營門市，佔地50坪，陳列了最完整的男、女裝以及配件系列。圖／lululemon提供
lululemon在台北101的全新據點，也是品牌在台的第三家直營門市，佔地50坪，陳列了最完整的男、女裝以及配件系列。圖／lululemon提供

台北101 品牌 建築

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