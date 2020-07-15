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買一段英國皇家歷史！公主的手鍊、國王的懷表拍出高價

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶璣為英國國王喬治三世創作的一枚陀飛輪懷表編號1297，以遠超過估價約6,000萬元台幣（160萬英鎊）成為該場拍賣最高價的拍品。圖／取自IG @sothebyswatches
寶璣為英國國王喬治三世創作的一枚陀飛輪懷表編號1297，以遠超過估價約6,000萬元台幣（160萬英鎊）成為該場拍賣最高價的拍品。圖／取自IG @sothebyswatches

在拍賣市場上，「來歷」代表曾經擁有這項拍品的人，若是名人或公認的大收藏家，當然會為這件拍品的價值往上增加。曾經被各國皇室擁有的物件，更是身價非凡，因為擁有這件物品，還代表擁有一段別具意義的風流歷史。最近就有兩件來自英國皇室的拍品分別在香港和倫敦拍出好成績。

英國女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret, Countess of Snowdon），是好萊塢電影《羅馬假日》中，奧黛麗赫本扮演的叛逆「安妮公主」的原型，為愛奮不顧身而終至悲劇收場。而年輕時被公認擁有絕世容顏的她，在21歲生日時，收到了許多珠寶禮物，其中之一就是此次於香港蘇富比隆瑰麗珠寶專場上拍的一條Garrard & Co.骨董鑽石配琺瑯彩手鍊。

瑪格麗特公主曾多次於公開場合配戴這條由皇家御用珠寶商Garrard & Co.製作的手鍊，雖然晚年的時候她經常重新鑲嵌許多早期的珠寶，不過這條手鍊始終維持原貌。在包括來自電話及線上的激烈競標後，這條手鍊以遠超過高估價三倍的約608萬元台幣（160萬港元）成交。

昨（7月14）日在倫敦蘇富比落槌的「掌上的百年風華：鐘表及裝飾藝術收藏」（The Collection of a Connoisseur），由鐘表傳奇大師阿伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）為英國國王喬治三世創作的一枚陀飛輪懷表編號1297，在四名買家激烈競爭後以遠超過估價約6,000萬元台幣（160萬英鎊）成為該場拍賣最高價的拍品。

寶璣除了是當今同名品牌的創始人，也是發明陀飛輪等重要鐘表精密裝置的傳奇製表師，被視為現代製表之父。這枚懷表是在1808年販售給英王喬治三世的四分鐘陀飛輪。機芯採用寶璣常用的Robin式擒縱系統、陀飛輪的框架上還有寶璣簽名。許多專家認為這枚懷表是寶璣所成功販售出去的第一枚陀飛輪時計。表殼上則有喬治三世的琺瑯簽名。該懷表曾於1999年於倫敦蘇富比上拍。

曾隸屬於英國女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主的21歲生日禮物，Garrard & Co.骨董鑽石配琺瑯彩手鍊於香港以608萬元台幣成交。圖／蘇富比提供
曾隸屬於英國女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主的21歲生日禮物，Garrard & Co.骨董鑽石配琺瑯彩手鍊於香港以608萬元台幣成交。圖／蘇富比提供
曾隸屬於英國女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主的21歲生日禮物，Garrard & Co.骨董鑽石配琺瑯彩手鍊於香港以608萬元台幣成交。圖／蘇富比提供
曾隸屬於英國女王伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主的21歲生日禮物，Garrard & Co.骨董鑽石配琺瑯彩手鍊於香港以608萬元台幣成交。圖／蘇富比提供
曾為英國皇室擁有的珠寶與時計，在拍賣會上拍出好成績。圖／蘇富比提供、取自IG @sothebyswatches
曾為英國皇室擁有的珠寶與時計，在拍賣會上拍出好成績。圖／蘇富比提供、取自IG @sothebyswatches

珠寶 蘇富比 倫敦

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