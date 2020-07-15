電影看板師傅改畫3D地景 80歲魏榮欣獲熱愛生命獎章

周大觀文教基金會今舉辦「生命知多少-星台活出驚奇聯展」，展出3名「熱愛生命獎章」得主的畫作與書法作品，今年新出爐的「熱愛生命獎章」得主魏榮欣也在其中。80歲的魏榮欣，從拿著油漆刷子的電影看板師傅，成為拿起畫筆的油畫家，不斷挑戰自我，更在全台多地繪製3D地景，現在還是一名常上傳自製MV的YouTuber。他說，活到老、學到老，感興趣的事物若沒學起來，晚上就睡不著覺。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，2020全球熱愛生命獎章頒獎典禮原定9月舉行，但受到疫情影響，延至11月舉辦，今則提前頒獎給今年得主魏榮欣。

魏榮欣說，他從13歲開始擔任電影看板學徒，退伍後自創門戶，至少畫過2000幅電影看板，隨著行業蕭條，他退休改開PUB，後來在妻子建議下，拾起畫筆，無師自通畫油畫，畫作多以古蹟、鄉土文化為題材，質樸、寫實。

熱愛不斷自我突破的他，還鑽研投入繪製3D地景，全台都有他的作品蹤跡，他的第一幅3D地景是曾在新竹市影像博物館展出的「少年PI的奇幻飄流」；近期更迷上音樂、影音軟體，還自製樂團MV，上傳影片到YouTube。魏榮欣笑說，自己閒不下來，活到老、學到老，若沒學起來，晚上就睡不著。

「生命知多少-星台活出驚奇聯展」即日起至26日在中正紀念堂展出，除魏榮欣的畫作，也展出2012年熱愛生命獎章得主汪家伶、2010年熱愛生命獎章得主卜錦輝的作品。