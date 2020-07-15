趙寅成「神級衣架子」穿FENDI登時尚雜誌 帥到芬倒！

許久不見的長腿歐巴趙寅成登封韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面，展現他超強的「神級衣架子」功力，粉絲看到應該會覺得簡直帥到瘋掉，而他也的確將FENDI早秋男裝大大加分，穿出態度也展現男神的魅力。

自從2014年和孔曉振合作「沒關係，是愛情啊」迄今，許久未有新作，今年4月傳出拍攝戰爭電影「摩加迪休（모가디슈）」過程中，入院做膝蓋小手術的消息，而今登上時尚雜誌封面，正是為這部電影的宣傳暖身，這是講述九○年代在索馬利亞內戰中，大使館人員冒險逃脫的故事，導演是曾執導「軍艦島」和「柏林諜變」的柳承完，也是趙寅成睽違多年的大銀幕新作。