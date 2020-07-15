趙寅成「神級衣架子」穿FENDI登時尚雜誌 帥到芬倒！
許久不見的長腿歐巴趙寅成登封韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面，展現他超強的「神級衣架子」功力，粉絲看到應該會覺得簡直帥到瘋掉，而他也的確將FENDI早秋男裝大大加分，穿出態度也展現男神的魅力。
自從2014年和孔曉振合作「沒關係，是愛情啊」迄今，許久未有新作，今年4月傳出拍攝戰爭電影「摩加迪休（모가디슈）」過程中，入院做膝蓋小手術的消息，而今登上時尚雜誌封面，正是為這部電影的宣傳暖身，這是講述九○年代在索馬利亞內戰中，大使館人員冒險逃脫的故事，導演是曾執導「軍艦島」和「柏林諜變」的柳承完，也是趙寅成睽違多年的大銀幕新作。
8月號的韓國版「Harper's Bazaar」慶祝創刊24周年，由趙寅成身穿FENDI的2020早秋男裝系列登封，展現超級大長腿的迷人身型；早秋男裝以輕鬆風格結合有趣款式，融入FENDI的Logo等經典符號，彰顯現代感與功能性，並將2020春夏的迷彩FF圖紋轉變為Bugs雙眼圖案，都會感十足；他腳上的休閒鞋FFluid顧名思義帶有流暢的美感，採用網狀科技面料和反絨皮革，輕盈舒適，趙寅成輕鬆駕馭，每一張都霸氣且帥氣。
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