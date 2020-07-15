快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

趙寅成「神級衣架子」穿FENDI登時尚雜誌 帥到芬倒！

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
長腿歐巴趙寅成穿FENDI登上韓國版「Harper's Bazaar」8月號。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
長腿歐巴趙寅成穿FENDI登上韓國版「Harper's Bazaar」8月號。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG

許久不見的長腿歐巴趙寅成登封韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面，展現他超強的「神級衣架子」功力，粉絲看到應該會覺得簡直帥到瘋掉，而他也的確將FENDI早秋男裝大大加分，穿出態度也展現男神的魅力。

自從2014年和孔曉振合作「沒關係，是愛情啊」迄今，許久未有新作，今年4月傳出拍攝戰爭電影「摩加迪休（모가디슈）」過程中，入院做膝蓋小手術的消息，而今登上時尚雜誌封面，正是為這部電影的宣傳暖身，這是講述九○年代在索馬利亞內戰中，大使館人員冒險逃脫的故事，導演是曾執導「軍艦島」和「柏林諜變」的柳承完，也是趙寅成睽違多年的大銀幕新作。

8月號的韓國版「Harper's Bazaar」慶祝創刊24周年，由趙寅成身穿FENDI的2020早秋男裝系列登封，展現超級大長腿的迷人身型；早秋男裝以輕鬆風格結合有趣款式，融入FENDI的Logo等經典符號，彰顯現代感與功能性，並將2020春夏的迷彩FF圖紋轉變為Bugs雙眼圖案，都會感十足；他腳上的休閒鞋FFluid顧名思義帶有流暢的美感，採用網狀科技面料和反絨皮革，輕盈舒適，趙寅成輕鬆駕馭，每一張都霸氣且帥氣。

趙寅成穿FENDI早秋FFluid sneaker休閒鞋登上時尚雜誌封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
趙寅成穿FENDI早秋FFluid sneaker休閒鞋登上時尚雜誌封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
FENDI Signature藍白涼鞋，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI Signature藍白涼鞋，24,500元。圖／FENDI提供
長腿歐巴趙寅成穿FENDI早秋男裝登上韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
長腿歐巴趙寅成穿FENDI早秋男裝登上韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
長腿歐巴趙寅成穿FENDI迷彩Bugs雙眼圖案系列，登上時尚雜誌封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
長腿歐巴趙寅成穿FENDI迷彩Bugs雙眼圖案系列，登上時尚雜誌封面。圖／取自Harper's Bazaar Korea IG
FENDI FFluid sneaker休閒鞋，28,900元。圖／FENDI提供
FENDI FFluid sneaker休閒鞋，28,900元。圖／FENDI提供
趙寅成詮釋的FENDI 2020早秋系列形象圖。圖／FENDI提供
趙寅成詮釋的FENDI 2020早秋系列形象圖。圖／FENDI提供
FENDI 2020早秋迷彩Bugs雙眼圖案系列。圖／FENDI提供
FENDI 2020早秋迷彩Bugs雙眼圖案系列。圖／FENDI提供

FENDI 韓國 電影

延伸閱讀

楊祐寧著FENDI嗑漢堡 山下智久以MONCLER藤原浩擺酷

趙薇倩笑露出大長腿 奪FENDI全新大中華區代言人

女神迫降好萊塢？孫藝真有望出演電影《Cross》，攜手《阿凡達》男主和《寄生上流》的他

【機智的韓劇生活】《雖然是精神病但沒關係》：你只要好好成為你自己，就足夠了

相關新聞

最新！ 華航7、8月航班表 增飛台北紐約

中華航空昨天於官網公布7、8月最新營運航班，相較先前公布的航班表，自7月26日起，增飛紐約航點。華航先前就曾表示，考量近...

電影看板師傅改畫3D地景 80歲魏榮欣獲熱愛生命獎章

周大觀文教基金會今舉辦「生命知多少-星台活出驚奇聯展」，展出3名「熱愛生命獎章」得主的畫作與書法作品，今年新出爐的「熱愛...

趙寅成「神級衣架子」穿FENDI登時尚雜誌 帥到芬倒！

許久不見的長腿歐巴趙寅成登封韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面，展現他超強的「神級衣架子」功力，粉絲看到...

振興券買手表也行！敦文運動專賣 MIDO美度 激安加碼

三倍券上路，振興經濟、人人有責！雖然三倍券的金額使用範圍多以數百元至數千元不等，但誰說買手表不能使用振興券？你需要更多一...

一噴就「遇見」命中注定的那個人！A&F全新對香必收

向來走性感路線的Abercrombie & Fitch（A&F），近期不玩人體的性感，卻仍是透過全新推出的Abercro...

俄國三大之一「莫斯科古典芭蕾舞團」聖誕訪台 12月臺北高雄雙城巡演

挾著俄羅斯三大芭蕾舞團之一的美譽，莫斯科古典芭蕾舞團2018年第一次訪台時場場爆滿，不僅加開場次，更創下五場完售紀錄。今年於疫情解封之際，帶來膾炙人口一生必看的經典芭蕾舞碼的《天鵝湖》，且適逢聖誕佳節，也帶來聖誕節首選的經典作品《胡桃鉗》這部老少咸宜的舞碼。濃濃的佳節氣氛，歡樂愉悅的音樂氛圍和繽紛華麗的舞台設計，將為悶了一整年的觀眾帶來溫馨的曙光。首次的雙舞碼演出，喜愛芭蕾的觀眾絕不可錯過。

IKEA振興價商品最高折萬元 台隆等9品牌合推十倍振興券

振興三倍券上路，IKEA也加入優惠加碼行列，自7月15日起至8月5日連續三周，精選熱銷家具家飾品推出實體通路限定卡友超殺...

振興三倍券上路！全國電子家電回饋讓振興券三倍再翻倍

今天（7月15日）是「振興三倍券」領券首日，全國電子即日起至7月19日推出數十款3C家電振興價、指定家電滿額送現金折價券...

易遊網線上旅遊開跑 使用三倍券最高回饋4600元

「振興三倍券」今天正式開跑，易遊網今宣布，只要在官網訂購國內旅遊、國內訂房、當地遊國內商品，皆可使用綁定信用卡於易遊網官...

網路口碑之星／你怎可以沒吃過！連外國人來台都指定 四大超好評麻辣火鍋店

全台的火鍋店多到幾乎每條巷子裡都有，可以見得台灣人有多愛吃鍋，不僅冬天要吃，夏天更是要吃鍋（因為火鍋店的冷氣開得好冷～根本無法阻止我們對火鍋的愛XD），尤其麻辣火鍋簡直人間美味啊！DailyView網路溫度計的麻辣鍋網路口碑排行榜中，就有四家榮獲「網路口碑之星」的超級麻辣火鍋店～快點一起來報到，沒吃過的話太可惜了！

3層樓高呆萌虎鯨今登場！夏季最夯打卡點 KKday可預購

這個夏天最萌的打卡點「安平虎鯨Orca Go」今天登場，全球最大虎鯨裝置藝術、3層樓高的虎鯨Orca專程從日本遠道而來，...

振興加碼！全聯跨50品牌優惠、家樂福澎湃4萬元抵用券

振興再加碼！為偕同政府振興國內經濟，全聯、家樂福等超市量販業者，除了推出會員持實體振興券消費可享指定商品優惠價或滿額送的...

熱門新聞

隋棠親子餐廳當一日村長 透露3個小孩的媽媽心情

山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

口罩神隊友！14日起大樹藥局陸續供應480萬片

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

冷氣噴出10幾隻飛行蟑螂 神人曝30分鐘解決辦法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。