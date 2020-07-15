振興券買手表也行！敦文運動專賣 MIDO美度 激安加碼
三倍券上路，振興經濟、人人有責！雖然三倍券的金額使用範圍多以數百元至數千元不等，但誰說買手表不能使用振興券？你需要更多一些想像力！位於八德路二段，專售運動、軍事風格腕表的「敦文運動錶專賣店」，喊出「振興3倍券、我們幫您變5倍」的口號，並主打「消費滿萬，振興券3000現抵5000」的訴求，讓入手新款運動腕表，帶來更輕鬆超值的各種可能。
品牌囊括波爾（BALL）、柏萊士（Bell & Ross）、豪利時（ORIS）、Sinn與數個智慧運動登山腕表的敦文運動錶專賣店，屬於本格、實用導向的運動風格腕表專賣，並常針對高爾夫、潛水、飛行、登山、軍用、賽車等不同需要推薦專業腕表，不以價格取勝，訴求讓腕表添增更多的實用性；本次三倍券的應用，在不包含訂購、維修與零配件的服務下，敦文帶來兩種優惠選擇方案：其一是每只手表在折扣後滿10,000元以上，即可以振興券3,000元折抵該只手表的金額5,000元乙次；而如果消費金額在10,000元以下，則可以振興券3000元折抵該只手錶金額3,300元乙次。
而有「最入門天文台腕表品牌之稱」的美度（MIDO）則同樣打出振興券方案，除了主推的Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表、Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，以及Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕表，個別訴求「商務運動」、「精準」的天文台認證，以及長動能儲存。凡使用不限金額的振興券，皆能得到額外的特殊折購，單價越高、驚喜相對也高，唯須親洽全省美度直營專櫃，詳情則可登入美度台灣官方網站查詢。
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