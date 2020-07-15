快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

振興券買手表也行！敦文運動專賣 MIDO美度 激安加碼

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
MIDO，Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，44毫米，精鋼，自動上鍊機芯，37,300元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，44毫米，精鋼，自動上鍊機芯，37,300元。圖 / MIDO提供。

三倍券上路，振興經濟、人人有責！雖然三倍券的金額使用範圍多以數百元至數千元不等，但誰說買手表不能使用振興券？你需要更多一些想像力！位於八德路二段，專售運動、軍事風格腕表的「敦文運動錶專賣店」，喊出「振興3倍券、我們幫您變5倍」的口號，並主打「消費滿萬，振興券3000現抵5000」的訴求，讓入手新款運動腕表，帶來更輕鬆超值的各種可能。

品牌囊括波爾（BALL）、柏萊士（Bell & Ross）、豪利時（ORIS）、Sinn與數個智慧運動登山腕表的敦文運動錶專賣店，屬於本格、實用導向的運動風格腕表專賣，並常針對高爾夫、潛水、飛行、登山、軍用、賽車等不同需要推薦專業腕表，不以價格取勝，訴求讓腕表添增更多的實用性；本次三倍券的應用，在不包含訂購、維修與零配件的服務下，敦文帶來兩種優惠選擇方案：其一是每只手表在折扣後滿10,000元以上，即可以振興券3,000元折抵該只手表的金額5,000元乙次；而如果消費金額在10,000元以下，則可以振興券3000元折抵該只手錶金額3,300元乙次。

而有「最入門天文台腕表品牌之稱」的美度（MIDO）則同樣打出振興券方案，除了主推的Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表、Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，以及Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕表，個別訴求「商務運動」、「精準」的天文台認證，以及長動能儲存。凡使用不限金額的振興券，皆能得到額外的特殊折購，單價越高、驚喜相對也高，唯須親洽全省美度直營專櫃，詳情則可登入美度台灣官方網站查詢。

訴諸「專業運動風格腕表」的敦文，從機械到石英，運動到軍事風格，一應俱全。圖 / 敦文提供。
訴諸「專業運動風格腕表」的敦文，從機械到石英，運動到軍事風格，一應俱全。圖 / 敦文提供。
SINN，158計時碼表，精鋼，43毫米，計時碼表功能，100米防水，96,000元，全球限量500只。圖 / 敦文提供。
SINN，158計時碼表，精鋼，43毫米，計時碼表功能，100米防水，96,000元，全球限量500只。圖 / 敦文提供。
MIDO，Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，43,200元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Multifort Chronometer1先鋒系列天文台認證矽游絲腕表，43,200元。圖 / MIDO提供。

腕表 品牌

延伸閱讀

郵局排長龍領振興券 農會加開小農服務平台搶商機

好時光／Luis的生活「表」情／分秒不必爭

Garmin推太陽能智慧表 戶外探險女神Janet站台

獨家太陽能充電鏡面！Garmin全新「太陽能GPS智慧腕表系列」5倍電力

相關新聞

最新！ 華航7、8月航班表 增飛台北紐約

中華航空昨天於官網公布7、8月最新營運航班，相較先前公布的航班表，自7月26日起，增飛紐約航點。華航先前就曾表示，考量近...

電影看板師傅改畫3D地景 80歲魏榮欣獲熱愛生命獎章

周大觀文教基金會今舉辦「生命知多少-星台活出驚奇聯展」，展出3名「熱愛生命獎章」得主的畫作與書法作品，今年新出爐的「熱愛...

趙寅成「神級衣架子」穿FENDI登時尚雜誌 帥到芬倒！

許久不見的長腿歐巴趙寅成登封韓國版「Harper's Bazaar」8月號封面，展現他超強的「神級衣架子」功力，粉絲看到...

振興券買手表也行！敦文運動專賣 MIDO美度 激安加碼

三倍券上路，振興經濟、人人有責！雖然三倍券的金額使用範圍多以數百元至數千元不等，但誰說買手表不能使用振興券？你需要更多一...

一噴就「遇見」命中注定的那個人！A&F全新對香必收

向來走性感路線的Abercrombie & Fitch（A&F），近期不玩人體的性感，卻仍是透過全新推出的Abercro...

俄國三大之一「莫斯科古典芭蕾舞團」聖誕訪台 12月臺北高雄雙城巡演

挾著俄羅斯三大芭蕾舞團之一的美譽，莫斯科古典芭蕾舞團2018年第一次訪台時場場爆滿，不僅加開場次，更創下五場完售紀錄。今年於疫情解封之際，帶來膾炙人口一生必看的經典芭蕾舞碼的《天鵝湖》，且適逢聖誕佳節，也帶來聖誕節首選的經典作品《胡桃鉗》這部老少咸宜的舞碼。濃濃的佳節氣氛，歡樂愉悅的音樂氛圍和繽紛華麗的舞台設計，將為悶了一整年的觀眾帶來溫馨的曙光。首次的雙舞碼演出，喜愛芭蕾的觀眾絕不可錯過。

IKEA振興價商品最高折萬元 台隆等9品牌合推十倍振興券

振興三倍券上路，IKEA也加入優惠加碼行列，自7月15日起至8月5日連續三周，精選熱銷家具家飾品推出實體通路限定卡友超殺...

振興三倍券上路！全國電子家電回饋讓振興券三倍再翻倍

今天（7月15日）是「振興三倍券」領券首日，全國電子即日起至7月19日推出數十款3C家電振興價、指定家電滿額送現金折價券...

易遊網線上旅遊開跑 使用三倍券最高回饋4600元

「振興三倍券」今天正式開跑，易遊網今宣布，只要在官網訂購國內旅遊、國內訂房、當地遊國內商品，皆可使用綁定信用卡於易遊網官...

網路口碑之星／你怎可以沒吃過！連外國人來台都指定 四大超好評麻辣火鍋店

全台的火鍋店多到幾乎每條巷子裡都有，可以見得台灣人有多愛吃鍋，不僅冬天要吃，夏天更是要吃鍋（因為火鍋店的冷氣開得好冷～根本無法阻止我們對火鍋的愛XD），尤其麻辣火鍋簡直人間美味啊！DailyView網路溫度計的麻辣鍋網路口碑排行榜中，就有四家榮獲「網路口碑之星」的超級麻辣火鍋店～快點一起來報到，沒吃過的話太可惜了！

3層樓高呆萌虎鯨今登場！夏季最夯打卡點 KKday可預購

這個夏天最萌的打卡點「安平虎鯨Orca Go」今天登場，全球最大虎鯨裝置藝術、3層樓高的虎鯨Orca專程從日本遠道而來，...

振興加碼！全聯跨50品牌優惠、家樂福澎湃4萬元抵用券

振興再加碼！為偕同政府振興國內經濟，全聯、家樂福等超市量販業者，除了推出會員持實體振興券消費可享指定商品優惠價或滿額送的...

熱門新聞

隋棠親子餐廳當一日村長 透露3個小孩的媽媽心情

山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

口罩神隊友！14日起大樹藥局陸續供應480萬片

雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

冷氣噴出10幾隻飛行蟑螂 神人曝30分鐘解決辦法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。