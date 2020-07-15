一噴就「遇見」命中注定的那個人！A&F全新對香必收

向來走性感路線的Abercrombie & Fitch（A&F），近期不玩人體的性感，卻仍是透過全新推出的Abercrombie & Fitch遇見男性淡香水／女性淡香精，以「遇見」來挑逗大家的心情，遇見生命中的另一半，當每次相遇時，都能產生悸動與故事，充滿激情感。

A&F遇見系列的男女對香，延續同名對香，「遇見」更強化了兩人相遇的悸動與興奮感，彷彿一噴上「遇見」香水，就能遇見命中註定的另一半，激盪出完美的化學反應。

遇見男性淡香水的瓶身為湛藍色、女性淡香精則為霓虹珊瑚，在香味方面，對香均以「檀香」、「鳳梨」為基調，Firmenich的調香師Clement Gavarry、Pierre Negrin提到，檀香結合男女的二元特質，有牛奶香味也有粗獷感，鳳梨則是有鋒刺外表，卻有著甜美果實，也是充滿二元感。