一噴就「遇見」命中注定的那個人！A&F全新對香必收
向來走性感路線的Abercrombie & Fitch（A&F），近期不玩人體的性感，卻仍是透過全新推出的Abercrombie & Fitch遇見男性淡香水／女性淡香精，以「遇見」來挑逗大家的心情，遇見生命中的另一半，當每次相遇時，都能產生悸動與故事，充滿激情感。
A&F遇見系列的男女對香，延續同名對香，「遇見」更強化了兩人相遇的悸動與興奮感，彷彿一噴上「遇見」香水，就能遇見命中註定的另一半，激盪出完美的化學反應。
遇見男性淡香水的瓶身為湛藍色、女性淡香精則為霓虹珊瑚，在香味方面，對香均以「檀香」、「鳳梨」為基調，Firmenich的調香師Clement Gavarry、Pierre Negrin提到，檀香結合男女的二元特質，有牛奶香味也有粗獷感，鳳梨則是有鋒刺外表，卻有著甜美果實，也是充滿二元感。
男香在前調有葡萄柚、鳳梨葉，中調有薰衣草與橙花，尾調則是雪松、檀香與麝香。女香前調為紅加侖與鳳梨，中調是鈴蘭與牡丹，尾調有檀香、麝香與琥珀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言