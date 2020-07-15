IKEA振興價商品最高折萬元 台隆等9品牌合推十倍振興券
振興三倍券上路，IKEA也加入優惠加碼行列，自7月15日起至8月5日連續三周，精選熱銷家具家飾品推出實體通路限定卡友超殺優惠，像是三人座沙發床現折萬元，適用振興券紙本或綁定信用卡消費。另外，7月15日至8月30日至餐廳及瑞典食品超市消費，單筆滿300元就送100元滿額抵用券。
IKEA 7月15日起首周卡友限時優惠產品，包括GRÄLVIKEN深灰色三人座沙發床原價13,900元，特價3,900元，直接現省1萬元，座椅底下附儲藏空間，可收納也能立即變成一張床，多功能用途適合小坪數空間。
白色STOMMA時鐘原價45元，特價25元，是IKEA常年熱賣的百元有找商品；帶有簡單流線造型的白色BUNSÖ戶外兒童休閒椅原價549元，特價149元，使用抗UV塑膠材質且不易褪色，夏日戶外活動必備，每周優惠每位卡友家具限購一件、家飾限購兩件。接下來每周將推出不同優惠組合。
7月15日至8月30日期間，於IKEA餐廳及超市單筆消費滿300元就送100元滿額抵用券，8月31日至11月30日期間可於全台IKEA分店餐廳與超市使用，單筆消費滿500元可抵用一張。
台隆手創館7月15日起與吉豚屋、寶島眼鏡、阿瘦皮鞋、新東陽、春水堂人文茶館等9大品牌共同推出內含價值高達3萬元的「十倍振興券」加碼回饋，台隆電子會員於活動期間不限金額消費即可獲得一本「十倍振興券」。其中台隆手創館於7月15日至12月31日憑指定聯合振興券單筆消費滿3,000元再送400元抵用券，並推出500元/1,000元/1,500元/2,000元/3,000元專區商品，折扣最低5.8折。
臺隆工業集團旗下餐飲品牌吉豚屋，7月15日至12月31日推出憑指定聯合振興券單筆消費滿399元，送「腰內豬排」一份，同步推出79折起的振興專屬200元/500元套餐。
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