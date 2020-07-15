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振興三倍券上路！全國電子家電回饋讓振興券三倍再翻倍

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全國電子即日起至7月19日推出震撼振興券方案，讓三倍優惠再翻倍。圖／全國電子提供
全國電子即日起至7月19日推出震撼振興券方案，讓三倍優惠再翻倍。圖／全國電子提供

今天（7月15日）是「振興三倍券」領券首日，全國電子即日起至7月19日推出數十款3C家電振興價、指定家電滿額送現金折價券、憑3,000元振興券買電腦最高現折2,000元，使用振興三倍券購物滿額另享加1元多1件精選商品，讓三倍回饋再翻倍。

全國電子即日起至7月19日購買指定機種冷氣、冰箱、洗衣機消費滿萬元送1,000元現金折價券，現金折價券使用期限為一年，冷氣單機最高回饋3,000元；指定機種電視、小家電單品滿5,000元送500元現金折價券；指定機種電視、冰箱、洗衣機振興加碼再送1,000元現金折價券。因父親節將至，購買單品5,000元以上電鬍刀可享30期0利率，單品滿額另享時尚好禮3選1，購買單品3,000元以上電鬍刀登錄加碼再抽按摩椅，共將抽出3名，每台市價49,800元。

指定機種電視、冰箱、洗衣機送全國電子獨家加碼優惠：購買指定機種電視單品39,999元以下加碼送Candy Bear天絲四季被床包四件組、指定機種電視單品40,000元以上加碼送Eletrolux超級完美管家滾刷版吸塵器，購買電視可享dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機加購價11,999元（市價20,500元）；買冰箱可享Electrolux空氣清淨機加購價14,900元（市價24,900元）；購買指定機種洗衣機加碼送獨家好禮MONCROSS湛藍鈦石雙鍋組。

如果以振興三倍券購買符合全國電子回饋方案的家電50,000元，可獲得全國電子現金折價券5,000元，滿額還享有加1元多1件精選商品，以5萬元門檻為例，可以1元加購PRINCO速PAY表、尚朋堂變頻電磁爐或松木舒適風微電腦涼廈扇3選1，再搭配銀行信用卡回饋，讓振興三倍券的優惠放大倍數不只三倍。

HITACHI 607L六門琉璃觸控門日製冰箱，市價85,900元、全國電子特價75,900元，買就送原廠好禮荷蘭公主隨行冰鎮果汁機，原廠登錄再送虛擬多選券2,000元。圖／全國電子提供
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德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀70－S7001CC，全國電子組合價16,888元，全國電子獨家加碼滿額禮3選1，至全國電子官網登錄加碼再抽輝葉VSOFA按摩小沙發。圖／全國電子提供
德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀70－S7001CC，全國電子組合價16,888元，全國電子獨家加碼滿額禮3選1，至全國電子官網登錄加碼再抽輝葉VSOFA按摩小沙發。圖／全國電子提供
SAMSUNG 65型QLED量子電視，全國電子特價49,900元，可享滿5,000元送500元現金折價券、振興加碼送1,000元現金折價券、全國電子獨家好禮Electrolux超級完美管家滾刷版吸塵器，限量300台。圖／全國電子提供
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富士通一對一壁掛變頻冷專，市價27,780元、全國電子特價25,580元，送標準安裝＋基本運費，享原廠現折1,000元，限量200台。圖／全國電子提供
富士通一對一壁掛變頻冷專，市價27,780元、全國電子特價25,580元，送標準安裝＋基本運費，享原廠現折1,000元，限量200台。圖／全國電子提供

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