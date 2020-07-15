振興三倍券上路！全國電子家電回饋讓振興券三倍再翻倍

今天（7月15日）是「振興三倍券」領券首日，全國電子即日起至7月19日推出數十款3C家電振興價、指定家電滿額送現金折價券、憑3,000元振興券買電腦最高現折2,000元，使用振興三倍券購物滿額另享加1元多1件精選商品，讓三倍回饋再翻倍。

全國電子即日起至7月19日購買指定機種冷氣、冰箱、洗衣機消費滿萬元送1,000元現金折價券，現金折價券使用期限為一年，冷氣單機最高回饋3,000元；指定機種電視、小家電單品滿5,000元送500元現金折價券；指定機種電視、冰箱、洗衣機振興加碼再送1,000元現金折價券。因父親節將至，購買單品5,000元以上電鬍刀可享30期0利率，單品滿額另享時尚好禮3選1，購買單品3,000元以上電鬍刀登錄加碼再抽按摩椅，共將抽出3名，每台市價49,800元。

指定機種電視、冰箱、洗衣機送全國電子獨家加碼優惠：購買指定機種電視單品39,999元以下加碼送Candy Bear天絲四季被床包四件組、指定機種電視單品40,000元以上加碼送Eletrolux超級完美管家滾刷版吸塵器，購買電視可享dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機加購價11,999元（市價20,500元）；買冰箱可享Electrolux空氣清淨機加購價14,900元（市價24,900元）；購買指定機種洗衣機加碼送獨家好禮MONCROSS湛藍鈦石雙鍋組。