易遊網線上旅遊開跑 使用三倍券最高回饋4600元

「振興三倍券」今天正式開跑，易遊網今宣布，只要在官網訂購國內旅遊、國內訂房、當地遊國內商品，皆可使用綁定信用卡於易遊網官網或APP消費，或持實體券於易遊網門市折抵使用。

為增加國旅買氣的動能，易遊網今推出「振薪神助攻」線上旅展大促，國旅商品全面下殺3折起，不限消費金額贈300元折扣碼，還有鐵道旅遊500元回饋以及銀行限時限量加碼活動，最高回饋總計高達4600元，活動期間內於APP下單，還可再抽五星飯店住宿券，活動期間至7月31日止。

易遊網表示，今年因為疫情影響，出國人潮轉向國內旅遊，民眾出遊訂房相當踴躍，以易遊網訂房銷售數據來看，光是暑期旺季的訂房銷售已較去年同期成長超過2倍。

易遊網表示，今再祭眾多飯店獨家優惠刺激買氣，像是旅遊熱區宜花東最低每人千元起，包含「花蓮百事達國際飯店」獨享72折，每晚含稅最低1440元起；「旅人驛站(台東鐵花文創館)」每晚下殺至2000元起，鄰近鐵花村、台東觀光夜市，是台東住宿超夯選擇；「兆品酒店礁溪」每晚下殺含稅3499元起，獨家加贈積木博物館門票。

中南部地區則有「高雄國賓大飯店」限時快閃3天下殺52折，含稅1999元起，再享雙三四人同價，揪越多人同住省越多；「墾丁福容大飯店」超狂下殺72折，每晚含稅最低3599元起；全新開幕文青旅店台南「暖時逸旅」獨享45折，含稅2282元起就可輕鬆入住；同樣為新飯店的「太和日月旅館」，用含稅最低2500元的超殺價，就能在日月潭風景區住一晚，CP值爆表；小資族必住的「台中文華道會館」打出每晚含稅1899元起的獨家好康價，直接現享62折。

易遊網表示，都市型飯店房況充足，現在價格非常划算，眾多飯店也獨家加碼延長入住時數，像是五星級的「台北福華大飯店」可住滿24小時，再贈1位12歲以下孩童免費住，含稅只要2099元；「君品酒店」市場最低每晚含稅3300元起，加碼假日不加價外，還可住滿24小時以及免費升等豪華客房，再享加人加床不加價。

「台北大直英迪格酒店」同樣可住滿24小時，並加贈1位12歲以下孩童免費住，每晚下殺含稅3264元起；「士林萬麗酒店」快閃3天祭出升等尊貴客房、加贈兩客早餐、暑假同平日價的獨家優惠，每晚含稅只要3999元起。

易遊網說，精選「環島之星Hello Kitty繽紛列車」以及台鐵「郵輪式列車」共超過50項商品，使用「振興三倍券」訂購指定火車商品，每人最高可享500元加碼回饋(使用1000元三倍券，加碼回饋100元、2000元加碼回饋200元、3000元加碼回饋500元)。