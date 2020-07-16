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首席電影配樂大師-《漢斯季默：好萊塢王者之音》10月登台

聯合新聞網 / 聯合數位文創
漢斯季默。圖／聯合數位文創提供
漢斯季默。圖／聯合數位文創提供

「這是一個全新型態的表演。」─漢斯季默

2020下半年，藝文表演界最大盛事─《漢斯季默：好萊塢王者之音》，由傳奇電影配樂大師漢斯季默親自策畫，將《獅子王》、《黑暗騎士》、《全面啟動》等得意之作以交響樂規模重新編曲。其中更加入獨家的訪談與幕後影片，以巨蛋級規格，打造集聲光享受於一身的史詩大秀，在歐洲巡演一票難求，今年10月21日在台北小巨蛋將是亞洲首演！

【影壇傳奇】

引領當今配樂風格的影壇巨擘-漢斯季默

漢斯季默是當今好萊塢最具影響力的配樂大師，只要你是看過電影的人，就很難沒聽過他創作的配樂。作品橫跨電影、電視、廣告、電玩，漢斯季默擅長融合電子音樂和傳統交響樂、管風琴、管弦樂一起混合編曲。其充滿能量與爆發力的電子樂風，在現今影壇中占有相當重要的地位。

1988 年，漢斯季默從英國影壇進軍好萊塢時，就以《雨人》入圍奧斯卡最佳電影配樂，在 1995 年更以《獅子王》一舉奪得奧斯卡及金球獎雙項最佳原創配樂；他與導演諾蘭合作的《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》、《星際效應》等，也被譽為近年影壇的超強神作。2007 年，漢斯季默榮獲 The Telegraph 選為「還在世的前百大天才」(Top 100 Living Geniuses)，並在 2010 年年底，正式在好萊塢星光大道有了屬於自己的星星。

【磅礡呈現】

大師企畫！親自改編曲目並欽點原班人馬來台演出

《漢斯季默：好萊塢王者之音》由漢斯季默親自策畫、籌備。耗費數月時間，挑選各部經典大片中最重要、最具有意義的片段呈現。除了重現《獅子王》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》、《全面啟動》等熱門旋律外，漢斯季默本人更會持續透過大螢幕與觀眾對話。在舞台上，還可以看到長期與漢斯季默工作的夥伴、朋友現身，讓觀眾一睹電影配樂幕後工作的秘辛。

本次臺北場演出，更力邀多位傑出且令人印象深刻的獨奏者與獨唱家共襄盛舉：包含在《神鬼奇航》配樂中吹奏知名的長笛主題的派德羅(Pedro Eustache)、《神鬼戰士》中獻唱悠揚人聲的麗莎(Lisa Gerrard)、及《神力女超人》主題曲中狂野演奏的大提琴女神郭婷娜(Tina Guo)。打造專門為大型體育場館製作的震撼大秀。

【藝壇突破】

首度進軍亞洲，2020首演就在臺灣！

《漢斯季默：好萊塢王者之音》在2018年推出時即造成轟動，兩年內巡演超過15國，累計舉辦超過50場演出，場場爆滿、一票難求，更征服了全球逾30座巨蛋級演唱會殿堂，超過6億台幣票房、25萬觀賞人次。擁有如此傲人的成績，卻從未進軍亞洲市場。因此，主辦單位多次遠渡重洋與作曲家、製作人協商、策畫，終於在今年成功說服製作團隊與超強卡司跨海來台獻藝，而今年的亞洲首演就在台北小巨蛋，更是台灣首度引進漢斯季默主題演出！

《漢斯季默：好萊塢王者之音》將在2020年7月16日於udn售票網早鳥開賣。各位影迷們也請務必把握搶票時間。錯過這次，機會不再！

《漢斯季默：好萊塢王者之音》歐洲演出現場。攝影／Frank Embache、圖／聯合數位文創提供
《漢斯季默：好萊塢王者之音》歐洲演出現場。攝影／Frank Embache、圖／聯合數位文創提供

【非看不可】

★ 大導演諾蘭御用配樂大師漢斯季默精心打造

★《黑暗騎士》、《神鬼奇航》、《全面啟動》等多部強檔配樂華麗重現

★ 頂級聲光特效、巨型LED牆，媲美流行巨星演唱會的聲光娛樂享受

★ 2020漢斯季默電影配樂大秀，亞洲首演就在台北！

★《神力女超人》郭婷娜、《神鬼戰士》麗莎傑拉德等，多位原版音樂家齊聚一堂

更多節目資訊請上活動官方網站

《神力女超人》郭婷娜 。攝影／Dita Vollmond 、圖／聯合數位文創提供
《神力女超人》郭婷娜 。攝影／Dita Vollmond 、圖／聯合數位文創提供

《神鬼戰士》麗莎•傑拉德 credit Dita Vollmond。攝影／Dita Vollmond 、圖／聯合數位文創提供
《神鬼戰士》麗莎•傑拉德 credit Dita Vollmond。攝影／Dita Vollmond 、圖／聯合數位文創提供

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

時間：2020年10月21日 20:00

地點：台北小巨蛋

演出票價：800 / 1800 / 2800 / 3800 / 4800 / 5800 元

售票網站：udn售票網

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/wohz2020

粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnperformance/

客服專線：7721-6958#2（每日9:00~18:00）

大宗購票：7721-6955#1（週一至週五9:00~17:00）

特別優惠：

2020/07/16 12:00~ 07/31 23:59

■超殺限量，憑折扣碼享8折優惠，限$3,800(含)以上票區。

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好萊塢 電影 小巨蛋 文創

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