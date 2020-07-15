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3層樓高呆萌虎鯨今登場！夏季最夯打卡點 KKday可預購
這個夏天最萌的打卡點「安平虎鯨Orca Go」今天登場，全球最大虎鯨裝置藝術、3層樓高的虎鯨Orca專程從日本遠道而來，是全場吸睛焦點。安平虎鯨夏日嘉年華活動至10月18日，民眾在KKday網站預先訂票，即可享快速通關避人潮。
嘉年華現場除了有呆萌虎鯨坐鎮，還設置大型海上氣墊樂園，炎夏能在海上溜滑梯、彈跳床上消暑，或者到色彩繽紛的園區，與可愛虎鯨牆拍網美照。
嘉年華期間，可欣賞安平港的夜色，平日晚上整點有海上燈光秀，假日藝人演唱、樂團演奏，加碼璀璨煙火。現場美食攤位也多，像是台南知名的中式烤鴨餐廳滿玥軒，特別推出嘉年華限定「吉士雙椒堡」，以皮蛋和雞蛋的綜合搭配青椒、紅辣椒及紫洋蔥，有別於平常的蛋堡，挑戰味蕾；另一款「莎莎醬佐櫻桃鴨千層餅」使用櫻桃鴨肉片，以千層餅皮搭配莎莎醬，酸甜滋味突破傳統。
此外，來自在地80年老店「銀波布丁」，老闆遠赴日本學藝，將日本皇家御用甜品師傅親傳的獨門布丁滋味引進台灣；港邊海鮮也別錯過，金色三麥與海蚵特別合作推出限定組合，以超大顆的新鮮現烤蚵仔，搭配冰鎮限定口味海鹽啤酒。
現場也有多種虎鯨紀念品，包括虎鯨Orca限量爆米花、限量主題礦泉水、消暑折疊扇等，憑套餐門票入場內含多種超值優惠。安平虎鯨Orca GO夏日嘉年華門票：https://kkday.me/product/101473。
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