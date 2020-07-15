3層樓高呆萌虎鯨今登場！夏季最夯打卡點 KKday可預購

全台的火鍋店多到幾乎每條巷子裡都有，可以見得台灣人有多愛吃鍋，不僅冬天要吃，夏天更是要吃鍋（因為火鍋店的冷氣開得好冷～根本無法阻止我們對火鍋的愛XD），尤其麻辣火鍋簡直人間美味啊！DailyView網路溫度計的麻辣鍋網路口碑排行榜中，就有四家榮獲「網路口碑之星」的超級麻辣火鍋店～快點一起來報到，沒吃過的話太可惜了！

2020-07-15 15:24