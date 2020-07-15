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首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

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振興加碼！全聯跨50品牌優惠、家樂福澎湃4萬元抵用券

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
PX Pay會員持實體振興券滿千送千點，再限量加贈價值超過3萬元振興大禮包。圖／全聯提供
PX Pay會員持實體振興券滿千送千點，再限量加贈價值超過3萬元振興大禮包。圖／全聯提供

振興再加碼！為偕同政府振興國內經濟，全聯、家樂福等超市量販業者，除了推出會員持實體振興券消費可享指定商品優惠價或滿額送的優惠 同時也加碼推出通路跨界多品牌的優惠券 將消費者的振興券優惠價值再放大。

全聯表示，響應政府推出振興三倍券「更好用」美意，以及我好你也好的活動設計，首次跨通路攜手超過50個知名品牌一起推出優惠，把消費者的1000元價值放大30倍，自7/15起至8/13止，持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，即限量加贈結合食衣住行育樂超過50個品牌、價值超過3萬元的振興大禮包，每店限量1000份，送完為止。

另全聯今也宣布特別規畫連續四周的「振興月」優惠活動，其中預購小家電會員可獨享市場最低價，包含首周登場的「arlink健康免油氣炸鍋」、「米塔MITA深層肌肉筋膜槍」與「英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器」等，挑戰市價最低2.8折起價格購入，PX Pay會員使用實體振興券滿1000元，還送福利點1000點。

●全聯振興大禮包 手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一

•餐飲品牌優惠：肯德基1個上校原味脆腿堡+2顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)優惠價100元(原價187元)，必勝客外帶1個9吋鬆厚比薩(限定390元(含)以下口味)+1份BBQ烤雞(3腿3翅、翅腿/二節翅)+可口可樂2罐(330ml) 優惠價288元(原價565元)，原燒消費套餐可兌換「椒鹽雪花豚」乙份(價值128元)，青花驕消費牛三拼盛宴(價值768元)可免費升級「仙氣頂級牛三拼盛宴」(價值1088元)，以及水巷茶弄、春陽茶事、日出茶太等指定品項買一送一等等。

•其他跨界品牌優惠：MUJI單筆消費滿1000元現折100元，特力屋單筆消費滿1000元現折100元，易遊網訂購台灣訂房或國內旅遊商品單筆滿3000元折300元；國內旅遊商品單筆滿5000元折500元，六福村成人暢遊門票買一送一999元(原價1998元)，宜蘭傳藝中心宜蘭傳藝園區普通票買一送一150元(原價300元)，World Gym一個月免費會籍＋教練課一堂，We TV熱門影音線上看 VIP會員4個月優惠價550元(原價740元)，My Music音樂無限暢聽3個月優惠價149元(原價447元)，亞太電信門市申辦499吃到飽專案(綁約30個月)，贈全聯禮券6000元，神腦國際指定門市購買指定家電、智能穿戴可折抵2000元等。

●家樂福振興澎拜包 三大類加碼優惠、指定品類消費滿500抽環台住宿旅遊

「家樂福振興彭湃包」優惠抵用券包括生活購物、美食饗宴及出遊玩樂等三大類，7/15~7/28持紙本振興三倍劵在家樂福全台量販/便利購超市單筆消費滿1,000元可至服務台領取，每人限領取一本，家樂福全台量販店各店配量700~8,000本，便利購各店配量50本以上，內含家樂福量販/便利購/線上購物(賣場 21張 + 線上購物 1張，優惠總值 : 5,000元 + 300元)抵用券，在全館指定活動期間(7/15~7/31、8/2~8/21、8/22~9/15)單筆消費滿額(1,000、2,000、5,000)對應可使用現折劵(100、200、500)。

家樂福表示，根據日前消費者使用振興劵購買商品意願調查，統整出家電類、3C筆電桌機、健身用品、女性內衣、傢俱、寢具、濾水器等意願度高的分類商品，提供商品類別折價劵，單筆滿額(1,000、2,000、3,000、5,000) 對應可使用現折劵(100、200、300、500)，此外還有線上購物活動期間(7/15~9/2)單筆消費(999、1,999)輸入折扣碼對應(100、200)現折優惠!(以上現折劵不可與全店折扣券與9折活動併用)。家樂福同時也推出會員專屬活動，7/31前單筆購買雜貨食品(常溫/冷凍/冷藏)、家庭清潔用品/用具、個人清潔、衛生用品、美妝保養品，滿500元可獲一次抽「福容心假期環島任你遊住宿券」的活動。

•家樂福購物中心(共40張優惠總值1,840元)

享有家樂福購物中心美食街、商店街指定活動期間(7/15~9/15)共27個品牌包含: NIKE、Adidas、玩具反斗城、 THE NORTH FACE、RQ POLO、佐丹奴、SONORA、石二鍋、品田、HOT7、陶板屋、石二鍋、定食八、品川蘭、洋城、川師傅、三商巧福、鮮五井、點爭鮮、拿坡里、原燒、洋朵、米塔、爭鮮、福勝亭、大河屋等，提供憑折價劵單筆消費滿500元現折50元、筆消費滿1,000元現折100元，以此類推且可多張同筆消費累計使用。

•異業結合(共30張總價值32,872元)

迎接學生暑假來臨所需要的課程安排或出外旅遊，家樂福結合美語課程教學、旅遊住宿、影音享樂、連鎖餐廳與健身館等22家知名品牌異業結合，讓消費者更充實家庭暑假活動，包括：長頸鹿美語3堂體驗課程、空中美語3期雜誌＋數位學習卡1張，承億文旅500元住宿折價劵及F HOTEL、墾丁假期、花蓮亞士都、知本亞灣飯店300元住宿劵，威秀憑券享優惠套餐NT$120含1杯中杯可樂+1份小份爆米花+1份吉拿棒，玩具“反“斗城憑振興券不限金額消費即可以29元加購ToysRus傑菲可愛泡泡水(價值49元)；或可以79元加購玩具總動員4購物袋(價值$119)任一個，極限健身中心免費私人教練課程一堂或 INBODY身體組成分析、世界健身World Gym專業體適能檢測乙次或World Gym 一個月運動體驗等兌換或折抵劵使用等。

家樂福振興澎拜包每本擁有4萬元優惠劵，7/15~28限量20萬本，單筆紙本振興劵消費滿1000元可獲得。圖／家樂福提供
家樂福振興澎拜包每本擁有4萬元優惠劵，7/15~28限量20萬本，單筆紙本振興劵消費滿1000元可獲得。圖／家樂福提供
全聯推英國Gtech小綠Multi Plus K9寵物版無線除蟎吸塵器，扣500福利點5490元，限量4000台。圖／全聯提供
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全聯「振興月」百項商品破盤，會員獨享預購小家電市場最低價。圖／全聯提供
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全聯「振興大禮包」價值超過3萬元，全台限量100萬份。圖／全聯提供
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全聯推米塔MITA深層肌肉筋膜槍，扣500福利點990元，限量3000台。圖／全聯提供
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全聯推arlink健康免油氣炸鍋，扣500福利點2490元，限量7000台。圖／全聯提供
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家樂福 品牌 健身

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