搶翻！黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒 內藏3台純金車

台灣國民飲料「黑松沙士」適逢70周年，推出重量級「70周年限量復刻罐禮盒」，據超商店長反應，還沒上市就被消費者問爆，熱門程度可比「三倍券」。禮盒除包含經典50年代復刻罐、Tomica聯名沙士小車，還加碼送「金」喜，全台限量3萬組中，藏有3台9999純金小車兌換券。黑松沙士表示，這組禮盒預計7/29在7-ELEVEN上市，每組特價239元。。

黑松沙士以獨特口感，長期攻佔在地碳酸飲料市場第一名，70年來賣出10.5億瓶，位居「國民飲料」不敗地位。自1950年上市以來，伴隨各個世代走過許多重要時刻。為紀念70周年推出的「黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒」，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐以及Tomica聯名小車乙輛，外包裝以罐身上常見的沙士紅、搭配高雅金色，盒上70周年Logo則融入了碳酸飲料產品特性，表達黑松沙士特有的綿密氣泡。

黑松沙士復刻罐以1950年上市第一瓶瓶標作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合了代表黑松的「針葉松枝」圖樣，罐身上出現的「進馨汽水有限公司」，即是黑松於50年代的公司名稱，而「台北市復興南路三九号(號)之一」則為1937年興建的黑松台北廠舊址(現為微風廣場)，加上最早的瓶身圖樣，集合了黑松沙士的珍貴紀錄，值得沙士迷珍藏。