搶翻！黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒 內藏3台純金車
台灣國民飲料「黑松沙士」適逢70周年，推出重量級「70周年限量復刻罐禮盒」，據超商店長反應，還沒上市就被消費者問爆，熱門程度可比「三倍券」。禮盒除包含經典50年代復刻罐、Tomica聯名沙士小車，還加碼送「金」喜，全台限量3萬組中，藏有3台9999純金小車兌換券。黑松沙士表示，這組禮盒預計7/29在7-ELEVEN上市，每組特價239元。。
黑松沙士以獨特口感，長期攻佔在地碳酸飲料市場第一名，70年來賣出10.5億瓶，位居「國民飲料」不敗地位。自1950年上市以來，伴隨各個世代走過許多重要時刻。為紀念70周年推出的「黑松沙士70周年限量復刻罐禮盒」，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐以及Tomica聯名小車乙輛，外包裝以罐身上常見的沙士紅、搭配高雅金色，盒上70周年Logo則融入了碳酸飲料產品特性，表達黑松沙士特有的綿密氣泡。
黑松沙士復刻罐以1950年上市第一瓶瓶標作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合了代表黑松的「針葉松枝」圖樣，罐身上出現的「進馨汽水有限公司」，即是黑松於50年代的公司名稱，而「台北市復興南路三九号(號)之一」則為1937年興建的黑松台北廠舊址(現為微風廣場)，加上最早的瓶身圖樣，集合了黑松沙士的珍貴紀錄，值得沙士迷珍藏。
Tomica黑松沙士小車去年在「2019年多美小車展」一上市就秒殺，是兩大品牌首次推出的跨界聯名小車，70周年禮盒限量再推出，品牌更加碼抽獎活動，凡購買禮盒一組，即享有雙重抽獎的機會，一是「金喜獎」，買就有機會獲得價值超過7萬元的限量黃金版9999純金黑松沙士小車，共3組機會；二為「70獎」，拍照上傳復刻罐照片即可再抽「黑松沙士x春池玻璃之復刻玻璃杯」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言