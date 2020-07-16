挑戰極致回甘 二大國際獎項加持 茶裏王回甘3.0全新升級上市！

茶裏王今年再度獲得國際肯定，已是連續三年榮獲有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎星級殊榮。 圖／茶裏王 提供

綠茶控照過來！ 茶裏王熱銷款日式無糖綠茶正式推出「單細胞生茶萃取技術」3.0升級版，與1.0技術相比回甘最高提升12%，就是要給你極致回甘的口感! 此外，繼2018、2019連續摘下國際大獎後，茶裏王今年再度獲得國際肯定，已是連續三年榮獲有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎星級殊榮。台式綠茶在今年更晉升為Crystal Taste Award榮譽水晶獎章，顯現茶裏王回甘實力不容小覷，身為茶飲迷的你絕對不能錯過這瓶持續受到國際矚目的台灣好茶！

3.0的回甘技術升級則著重於傳統製茶工法中運用自然酵素，讓新鮮茶葉在進行揉捻與發酵時，釋放更多的甘甜物質。 圖／茶裏王 提供

單細胞生茶萃取技術三度升級 三大回甘關鍵把關展現對口感的極致追求保留2019年的2.0黑網覆蓋栽植技術與全新自然酵素運用的兩大回甘升級重點，3.0的回甘技術升級則著重於傳統製茶工法中運用自然酵素，讓新鮮茶葉在進行揉捻與發酵時，釋放更多的甘甜物質。茶裏王表示，運用回甘3.0技術的產品專業品評員進行口感測試，在茶感、甘味上，與上一代相比均有提升，整體甘味物質(如總胺基酸、茶胺酸與甘味胺基酸)也都有明顯提升，與1.0技術相比回甘最高提升12%!

2019年自茶裏王推出單細胞生茶萃取技術2.0升級後反映熱烈，今年度的回甘技術升級擁有三道回甘關卡的把關，在回甘增量的狀態下，也平衡了茶湯中兒茶素成分中微微的苦澀感，讓消費者在品茶時更能感受到茶湯入喉後的回甘尾韻。

在技術3.0升級回甘增量的狀態下，平衡了茶湯中微微的苦澀感，讓消費者在品茶時更能感受到茶湯入喉後的回甘尾韻。 圖／茶裏王 提供

台灣茶屢獲國際肯定 強摘三屆國際風味絕佳獎章與首獲世界品牌獎國際風味絕佳獎為全球食品界中，具有指標性的風味認證機構，200多位評審包含歐洲知名的廚師和侍酒師協會，同時也有米其林餐廳、法國總統、英國皇室御用主廚等，評審陣容堅強，每年都吸引全球許多品牌爭相角逐。

今年度茶裏王純茶全系列共５款再次勇奪擁有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章的肯定，更是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續三年獲得此殊榮的品牌！此外，茶裏王純茶系列中的台式綠茶，自2018年開始已連續三年強摘三星獎章，今年更晉升為「水晶獎（The Crystal Taste Award）」的高度榮譽，該獎項為須連續三年摘下三星獎章，才能獲得最高殊榮「水晶獎」。

此外，茶裏王台式綠茶已連續三年榮獲比利時風味絕佳獎三星肯定，今年更晉升為「水晶獎（The Crystal Taste Award）」高度榮譽。 圖／茶裏王 提供

此外，2019年底，茶裏王也獲表彰全球各地品牌成就的「世界品牌獎」肯定。該年度只有41個國家的318個品牌脫穎而出，僅不到10%的品牌能從提名中獲得殊榮[註]。茶裏王以優異品牌力不斷提升實力驚艷國際，預料將會持續引領台灣即飲包裝茶飲市場的口感風潮。

2019年底，茶裏王也獲表彰全球各地品牌成就的「世界品牌獎」肯定。 圖／茶裏王 提供

茶裏王全系列摘星產品 各大通路買得到！日式無糖綠茶回甘3.0升級版本全新上市！能在國際獎項中屢獲佳績，顯見茶裏王驚人的回甘口感實力，今年度回甘3.0的技術升級，預料將掀起一波回甘風潮。

炎炎夏日即將來臨，你心動了嗎？茶裏王連續三年受國際矚目的全系列純茶產品，與單細胞生茶萃取技術3.0升級版日式無糖綠茶，即日起於全通路與愛喝茶的消費者見面，喜歡現泡茶口感的你趕快衝一發，一起和茶裏王回甘一夏吧!

茶裏王全系列摘星產品各大通路買得到；日式無糖綠茶回甘3.0升級版本全新上市，快到超商來一瓶回甘好茶吧! 圖／茶裏王 提供