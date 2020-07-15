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不只三倍！橡木桶洋酒7月消費滿3千 加碼送1千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
摩當卡地冰釀粉紅酒。圖／橡木桶洋酒提供
摩當卡地冰釀粉紅酒。圖／橡木桶洋酒提供

「三倍券」今日上路，各大產業響應政府振興經濟政策，紛紛推出三倍券優惠組合，橡木桶洋酒除了祭出國際知名酒款，即日起至31日凡購買全館綠標指定商品滿3千元，就送價值超過1千元的精選產品，憑券買酒等於倒賺3千。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，上半年受疫情衝擊，門市來客數稍有下降，但平均消費金額仍維持2019年增長後的水平。觀察發現，台灣消費者對酒品的需求仍在，這次搭上政府三倍券列車，推出振興券補貼計畫，加上8月父親節，估計會帶起一波新買氣。

袁德珮指出，這次除了有WWA 2020金牌得主─雷伯五號(Label 5)及天頂(Teeling)威士忌外，波爾多第一AOC葡萄酒品牌─摩當卡地(Mouton Cadet)也加入優惠行列。橡木桶洋酒與寶龍菲力浦集團合作超過10年，旗下摩當卡地系列深受台灣消費者喜愛，年年銷售數萬瓶，且風靡全球時尚圈，全新概念的冰釀粉紅酒(ICE ROSE)，特殊加冰塊品飲方式，口感再升級，也是一款時尚美味兼具的葡萄酒款。

此外，台灣民眾在夏日特愛啤酒，各家酒商紛搶啤酒商機。橡木桶洋酒也在夏日推出比利時熱銷的啤酒品牌聖富臨(ST-FEUILLIEN)，超過百年的釀酒歷史，三倍麥芽釀造帶來豐厚濃郁的風味，1.5毫升的大容量，7月限時加購價619元。

橡木桶洋酒會員消費不限金額品項，即可享15公里範圍的免費外送服務。可查官網：https://www.drinks.com.tw/或粉絲團「酒黨Wine Party」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

比利時聖富臨TRIPLE啤酒。圖／橡木桶洋酒提供
比利時聖富臨TRIPLE啤酒。圖／橡木桶洋酒提供
英國雷伯5號金醇蘇格蘭威士忌。圖／橡木桶洋酒提供
英國雷伯5號金醇蘇格蘭威士忌。圖／橡木桶洋酒提供

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