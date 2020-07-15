最新！ 華航7、8月航班表 增飛台北紐約

中華航空昨天於官網公布7、8月最新營運航班，相較先前公布的航班表，自7月26日起，增飛紐約航點。華航先前就曾表示，考量近期有部分個人與商務需求，配合政府防疫政策與市場需求調整航班。

檢視最新航班表，7、8月，台北出發的航點有洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約、曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、雅加達、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊、仰光、帛琉、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦（希斯洛機場）、雪梨、墨爾本、布里斯本、東京、香港、北京、上海、廈門、成都航班都有飛。高雄往返上海、廈門的航班也有飛。

其中紐約，在上一波公告的航班表中並無出現。華航也坦言該航點許久沒飛，不過只要有需求就會飛。7月26日起台北增飛紐約，7月28日紐約飛回台北。8月則是維持每周一班往返台北紐約。

根據官網最新公告，截自6月30日，華航全球航點分布29個國家/地區、共160個航點。